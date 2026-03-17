ФОТО. Почему на самом деле не состоялся матч между Месси и Ямалем?

Почему сорвалась Финалиссима: все детали конфликта

X. Лионель Месси и Ламин Ямаль

Матч Финалиссима, в котором должны были встретиться чемпионы Европы и Южной Америки, оказался в центре скандала из-за серьезных разногласий между УЕФА и CONMEBOL.

Изначально поединок планировалось провести 27 марта в Катаре, однако этот вариант был отменен из-за войны в регионе.

Около десяти дней назад УЕФА предложил провести матч в Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу», при этом билеты планировали распределить поровну между испанскими и аргентинскими болельщиками.

Однако УЕФА не уведомил CONMEBOL и аргентинскую федерацию о коммерческих договоренностях с Испанией. Южноамериканская сторона узнала об этом из публичного заявления, что вызвало недовольство. Президент CONMEBOL даже срочно вылетел в Аргентину для встречи с руководством AFA.

После этого Аргентина и CONMEBOL выдвинули встречное предложение – провести матч в Италии на «Стадио Олимпико» в Риме. Также они настаивали на новой дате – 31 марта, чтобы иметь больше времени на подготовку.

УЕФА согласился рассмотреть вариант с Римом, но только при условии проведения игры 27 марта, так как стадион в Мадриде уже был забронирован.

Аргентина и CONMEBOL продолжили настаивать на дате 31 марта. В ответ УЕФА, не проведя дополнительных консультаций, опубликовал заявление об отмене матча из-за «отсутствия желания» со стороны южноамериканской стороны.

При этом CONMEBOL и Аргентина утверждают, что не были заранее проинформированы об этом решении, а все ключевые шаги УЕФА озвучивал через публичные заявления, что лишь усугубило конфликт.

