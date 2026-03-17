ФОТО. Почему на самом деле не состоялся матч между Месси и Ямалем?
Почему сорвалась Финалиссима: все детали конфликта
Матч Финалиссима, в котором должны были встретиться чемпионы Европы и Южной Америки, оказался в центре скандала из-за серьезных разногласий между УЕФА и CONMEBOL.
Изначально поединок планировалось провести 27 марта в Катаре, однако этот вариант был отменен из-за войны в регионе.
Около десяти дней назад УЕФА предложил провести матч в Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу», при этом билеты планировали распределить поровну между испанскими и аргентинскими болельщиками.
Однако УЕФА не уведомил CONMEBOL и аргентинскую федерацию о коммерческих договоренностях с Испанией. Южноамериканская сторона узнала об этом из публичного заявления, что вызвало недовольство. Президент CONMEBOL даже срочно вылетел в Аргентину для встречи с руководством AFA.
После этого Аргентина и CONMEBOL выдвинули встречное предложение – провести матч в Италии на «Стадио Олимпико» в Риме. Также они настаивали на новой дате – 31 марта, чтобы иметь больше времени на подготовку.
УЕФА согласился рассмотреть вариант с Римом, но только при условии проведения игры 27 марта, так как стадион в Мадриде уже был забронирован.
Аргентина и CONMEBOL продолжили настаивать на дате 31 марта. В ответ УЕФА, не проведя дополнительных консультаций, опубликовал заявление об отмене матча из-за «отсутствия желания» со стороны южноамериканской стороны.
При этом CONMEBOL и Аргентина утверждают, что не были заранее проинформированы об этом решении, а все ключевые шаги УЕФА озвучивал через публичные заявления, что лишь усугубило конфликт.
🚨 𝗡𝗘𝗪: A breakdown of what happened with the Finalissima:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 16, 2026
• It was due to be played in Qatar on 27 March, but was cancelled there due to the war
• 10 days ago, UEFA proposed to the Argentina/CONMEBOL that the Finalissima be played in Spain at the Santiago Bernabéu; 50% of… pic.twitter.com/wee7FpVdJh
