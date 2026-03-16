Ямаль – лучший бомбардир в сезоне в топ-5 лигах среди U-21 футболистов

Вспомним десятку лучших бомбардиров сильнейших чемпионатов в данной возрастной категории

16 марта 2026, 22:49 |
47
0
Ямаль – лучший бомбардир в сезоне в топ-5 лигах среди U-21 футболистов
18-летний испанский игрок «Барселоны» Ламин Ямаль возглавляет список лучших бомбардиров до 21 года в пяти ведущих европейских чемпионатах сезона 2025/26.

На счету испанца 14 забитых мячей в испанской Ла Лиге.

Ближайший преследователь Ямаля в данном рейтинге, 19-летний Ян Диоманде из РБ Лейпциг, отстает от испанца уже на 4 гола (10 забитых мячей в немецкой Бундеслиге).

По 9 голов забили Саид Эль-Мала (Кельн), Кенан Йылдыз (Ювентус) и Нико Пас (Комо).

Лучшие бомбардиры U-21 топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26:

  • 14 – Ламин Ямаль (Барселона), 18 лет
  • 10 – Ян Диоманде (РБ Лейпциг), 19 лет
  • 9 – Саид Эль-Мала (Кёльн), 19 лет
  • 9 – Кенан Йылдыз (Ювентус), 20 лет
  • 9 – Нико Пас (Комо), 21 год
  • 8 – Эли Крупи (Борнмут), 19 лет
  • 7 – Сантьяго Кастро (Болонья), 21 год
  • 6 – Джан Узун (Айнтрахт), 20 лет
  • 5 – Матиас Фернандес-Пардо (Лилль), 21 год
  • 5 – Альваро Родригес (Эльче), 21 год
