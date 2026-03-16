Ямаль – лучший бомбардир в сезоне в топ-5 лигах среди U-21 футболистов
Вспомним десятку лучших бомбардиров сильнейших чемпионатов в данной возрастной категории
18-летний испанский игрок «Барселоны» Ламин Ямаль возглавляет список лучших бомбардиров до 21 года в пяти ведущих европейских чемпионатах сезона 2025/26.
На счету испанца 14 забитых мячей в испанской Ла Лиге.
Ближайший преследователь Ямаля в данном рейтинге, 19-летний Ян Диоманде из РБ Лейпциг, отстает от испанца уже на 4 гола (10 забитых мячей в немецкой Бундеслиге).
По 9 голов забили Саид Эль-Мала (Кельн), Кенан Йылдыз (Ювентус) и Нико Пас (Комо).
Лучшие бомбардиры U-21 топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26:
- 14 – Ламин Ямаль (Барселона), 18 лет
- 10 – Ян Диоманде (РБ Лейпциг), 19 лет
- 9 – Саид Эль-Мала (Кёльн), 19 лет
- 9 – Кенан Йылдыз (Ювентус), 20 лет
- 9 – Нико Пас (Комо), 21 год
- 8 – Эли Крупи (Борнмут), 19 лет
- 7 – Сантьяго Кастро (Болонья), 21 год
- 6 – Джан Узун (Айнтрахт), 20 лет
- 5 – Матиас Фернандес-Пардо (Лилль), 21 год
- 5 – Альваро Родригес (Эльче), 21 год
Who is your favourite talent? 🤔⭐️ pic.twitter.com/KcrPyT2SkF— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) March 16, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы вскоре сыграют против шведов
Стэнли Куарши в «Динамо» не будет