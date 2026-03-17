«Ему байки травить?» Кипер, которого забирали в ТЦК, защитил игрока из УПЛ
Андрей Попович прокомментировал скандальное интервью Дениса Шостака
Украинский вратарь польской «Легионовии» Андрей Попович, которого в декабре 2023 года задержали сотрудники ТЦК на вокзале в Ужгороде, прокомментировал скандальное послематчевое интервью игрока «Александрии» Дениса Шостака после матча 20-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ (0:2):
«Команда на грани вылета, можно сказать, в яме, и этот тип должен прийти с улыбкой и байки вам рассказывать???🤦♂️🤦♂️🤦♂️ 🤡», – написал Попович в комментариях под соответствующей публикацией в социальных сетях.
Напомним, после матча против ЛНЗ Денис Шостак на 3 из 5 вопросов журналиста ответил одной и той же фразой: «Не знаю», из-за чего нарвался на критику со стороны болельщиков и представителей СМИ.
