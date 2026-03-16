Лига чемпионов
16 марта 2026, 18:33 | Обновлено 16 марта 2026, 18:35
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов Челси – ПСЖ

Команды встретятся на стадионе «Stamford Bridge» 17 марта в 22:00 по киевскому времени

ФК Челси

Английский «Челси» и французский ПСЖ встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26, который состоится во вторник, 17 марта.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Stamford Bridge», который вмещает 41 341 зрителей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен 46-летний Славко Винчич из Словении, который в нынешнем сезоне отсудил семь игр Лиги чемпионов.

В первом поединке ПСЖ оказался сильнее соперника со счетом 5:2 – результативные удары Кварацхелии (дубль), Барколя, Дембеле и Витиньи принесли победу парижскому клубу.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на ОТТ-платформе MEGOGO.

