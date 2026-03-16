Бенфика отреагировала на вызов Трубина и Судакова в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, которые будут готовиться к полуфиналу плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции.

В состав попали два футболиста «Бенфики» – Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Руководство португальского клуба уже отреагировало на это в своих соцсетях.

«🇺🇦 Трубин и Судаков вызваны в сборную Украины!» – говорится в сообщении пресс-службы «Бенфики».

Матч Украины против Швеции состоится в четверг, 26 марта. В случае победы команда Реброва будет бороться за путевку на чемпионат мира с победителем пары Польша – Албания.