Глейкер МЕНДОСА: «Это рабочий процесс»

Венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Глейкер Мендоса прокомментировал поражение от житомирского «Полесья» (0:2) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

– «Кривбасс» уступил со счетом 0:2. Как вы можете объяснить то, что команда не была очень активной в атаке?

– Да, настроение сейчас не очень хорошее, потому что команда проиграла. Да, как вы и говорите, мы мало создали в атаке. Но будем работать еще больше для того, чтобы одерживать победы в следующих поединках.

– Первые 15 минут у вас были довольно хорошие, но потом в один момент что-то сломалось, и «Полесье» перехватило инициативу. Что именно произошло?

– Да, конечно, в каждой игре бывают такие моменты, которые меняют ситуацию. Мы знаем, насколько непростой соперник «Полесье». Но мы продолжим работать для дальнейших побед.

– В первом тайме вы общались, как показалось, на повышенных тонах с Патриком ван Леувеном. Он, я так понимаю, вносил определенные коррективы?

– У нас всегда с тренером происходит коммуникация, мы разговариваем и обсуждаем ключевые моменты. И в этом эпизоде он немного корректировал мои действия; подсказал, как лучше сыграть в конкретном моменте, куда лучше двигаться, чтобы остановить атаки «Полесья». Это рабочий процесс.

– Ваша команда не забивает в трех матчах из четырех в этом году. Что с этим делать, как это исправлять?

– У нас очень молодая команда, но мы жаждем побед. И нам нужно много работать: от первой до последней минуты – и на тренировках, и во время матча, чтобы прогрессировать и двигаться вперед.