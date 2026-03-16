Три команды европейских чемпионатов еще не проигрывали в сезоне 2025/26
Никакой команды из топ-5 лиг нет в данном рейтинге
После матчей очередных туров в европейских национальных чемпионатах осталось всего 3 команды, которые ещё не потерпели ни одного поражения.
Из топ-5 сильнейших лиг ни одна команда не может похвастаться подобным достижением.
Этими тремя клубами являются «Клаксвик» с Фарерских островов, чешская «Славия» и португальская «Бенфика».
Интересным фактом является то, что «Бенфика» идет в своем чемпионате лишь третьей!
Команды европейских лиг, которые еще не потерпели ни одного поражения в национальном чемпионате в сезоне 2025/26:
- Клаксвик (Фарерские острова) – 23 победы, 4 ничьи, 0 поражений
- Славия (Чехия) – 19 побед, 7 ничьих, 0 поражений
- Бенфика (Португалия) – 18 побед, 8 ничьих, 0 поражений
😊 🇵🇹 Benfica are undefeated in 26 league matches this season!— Football Rankings (@FootRankings) March 16, 2026
😲 🇵🇹 Benfica are given just a 1% chance to win the title, as they are 7 points behind Porto!
🥳 🇫🇴 KÍ Klaksvík and 🇨🇿 Slavia Praha are other two undefeated clubs in European leagues this season! pic.twitter.com/fC7PdDHCtj
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ пообщался с хавбеком Милана
Подопечные Реброва имеют лучшие шансы в квартете