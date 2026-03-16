  4. Три команды европейских чемпионатов еще не проигрывали в сезоне 2025/26
16 марта 2026, 13:29
Три команды европейских чемпионатов еще не проигрывали в сезоне 2025/26

Никакой команды из топ-5 лиг нет в данном рейтинге

После матчей очередных туров в европейских национальных чемпионатах осталось всего 3 команды, которые ещё не потерпели ни одного поражения.

Из топ-5 сильнейших лиг ни одна команда не может похвастаться подобным достижением.

Этими тремя клубами являются «Клаксвик» с Фарерских островов, чешская «Славия» и португальская «Бенфика».

Интересным фактом является то, что «Бенфика» идет в своем чемпионате лишь третьей!

Команды европейских лиг, которые еще не потерпели ни одного поражения в национальном чемпионате в сезоне 2025/26:

  • Клаксвик (Фарерские острова) – 23 победы, 4 ничьи, 0 поражений
  • Славия (Чехия) – 19 побед, 7 ничьих, 0 поражений
  • Бенфика (Португалия) – 18 побед, 8 ничьих, 0 поражений
Khafre
де динамо?
