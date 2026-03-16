Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
Украина. Премьер лига
16 марта 2026, 10:41 | Обновлено 16 марта 2026, 12:30
0

ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба

Футболист «Оболони» Тарас Мороз отстранен из-за удаления в поединке против «Кривбасса»

ФК Оболонь Киев. Тарас Мороз

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) дисквалифицировал защитника киевской «Оболони» Тараса Мороза из-за грубого нарушения правил в матче Премьер-лиги.

На 66-й минуте игры против криворожского «Кривбасса» (0:0) 30-летний футболист был удален с поля после фола против соперника. КДК опубликовал официальное заявление:

«Рассмотрены материалы по удалению футболиста ФК «Оболонь» (Киев) Тараса Мороза во время матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги ФК «Оболонь» (Киев) – ФК «Кривбасс» (Кривой Рог), состоявшегося 7 марта 2026 года.

КДК отстранил игрока от участия в соревнованиях на 2 (два) матча за серьезное игровое нарушение», – сообщили на официальном сайте УАФ.

Мороз пропустил матч 20-го тура против киевского «Динамо» и не сможет сыграть в предстоящем поединке против львовских «Карпат», который состоится 22 марта.

По теме:
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Оболонь - Кривбасс Тарас Мороз КДК УАФ Украинская ассоциация футбола удаление (красная карточка) дисквалификация
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем