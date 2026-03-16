  4. Лидер Шахтера: «Он бегал как конь. Безумный просто»
16 марта 2026, 15:15 | Обновлено 16 марта 2026, 15:36
Лидер Шахтера: «Он бегал как конь. Безумный просто»

Бондарь оценил игру Траоре

ФК Шахтер. Лассина Траоре

Защитник Шахтера Валерий Бондарь отметил физическую форму команды во второй части сезона и отдельно выделил форварда Лассину Траоре.

«Видно, что мы постепенно добавляем. Можно взять того же Траоре – бегал как конь всю игру, прессинговал соперника. Не всегда это можно увидеть. Он как безумный работает».

«И не только он – вся команда хорошо готова физически. Надеюсь, хватит сил на конец сезона, хотя с этими переездами не всегда просто. Будем работать, чтобы и в еврокубках набирать баллы в таблицу коэффициентов. Уже забыли, что 3:1 выиграли у Леха», – сказал Бондарь.

В воскресенье Шахтер в УПЛ обыграл Металлист 1925 со счетом 1:0.

Burevestnik
таки так:  видно щось схоже 
