Украина. Премьер лига16 марта 2026, 17:17 | Обновлено 16 марта 2026, 17:34
Игрок Шахтера: «Грандиозную игру мы не показали. Самый сложный матч»
Ризнык отметил, что с Металлистом 1925 было непросто
Вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык отметил, что победа в матче УПЛ над Металлистом 1925 стала самой сложной для команды за последнее время.
«Самая сложная игра была морально и физически. После дороги тяжело такие встречи проводить. Не показали грандиозную игру, но счастливы победить. Проявили характер, и важно добывать такие победы».
«Лига конференций? 3:1 – ничего не гарантирует. Все видели Лигу чемпионов, когда и с 0:4 возвращались, и с других результатов», – сказал Ризнык.
