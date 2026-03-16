Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Шахтера: «Грандиозную игру мы не показали. Самый сложный матч»
16 марта 2026, 17:17 | Обновлено 16 марта 2026, 17:34
Игрок Шахтера: «Грандиозную игру мы не показали. Самый сложный матч»

Ризнык отметил, что с Металлистом 1925 было непросто

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитро Різник

Вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык отметил, что победа в матче УПЛ над Металлистом 1925 стала самой сложной для команды за последнее время.

«Самая сложная игра была морально и физически. После дороги тяжело такие встречи проводить. Не показали грандиозную игру, но счастливы победить. Проявили характер, и важно добывать такие победы».

«Лига конференций? 3:1 – ничего не гарантирует. Все видели Лигу чемпионов, когда и с 0:4 возвращались, и с других результатов», – сказал Ризнык.

По теме:
ВИДЕО. Рикошет и красивая траектория. Юный игрок Динамо забил яркий гол
Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925
Арда ТУРАН: «Так случается: тут у нас смерть, а тут – рождение»
Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Шахтер - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Футбол | 16 марта 2026, 07:45 2
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо

Стэнли Куарши в «Динамо» не будет

Владимир Бражко получил неожиданное известие от Сергея Реброва
Футбол | 16 марта 2026, 13:59 1
Владимир Бражко получил неожиданное известие от Сергея Реброва
Владимир Бражко получил неожиданное известие от Сергея Реброва

Футболист не попал в основной состав

Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Футбол | 16.03.2026, 11:59
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Футбол | 16.03.2026, 06:55
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Футбол | 16.03.2026, 08:39
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
15.03.2026, 11:15 31
Теннис
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 4
Олимпийские игры
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 8
Футбол
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 02:20 10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 99
Футбол
