Игрок Шахтера: «Грандиозную игру мы не показали. Самый сложный матч»

Вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык отметил, что победа в матче УПЛ над Металлистом 1925 стала самой сложной для команды за последнее время.

«Самая сложная игра была морально и физически. После дороги тяжело такие встречи проводить. Не показали грандиозную игру, но счастливы победить. Проявили характер, и важно добывать такие победы».

«Лига конференций? 3:1 – ничего не гарантирует. Все видели Лигу чемпионов, когда и с 0:4 возвращались, и с других результатов», – сказал Ризнык.