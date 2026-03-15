Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван КАЛЮЖНЫЙ: «В таких матчах это перебор – назначать такой пенальти»
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 23:57 | Обновлено 15 марта 2026, 23:58
ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Иван Калюжный прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:1) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Счёт 1:0 на табло. Поражение «Металлиста 1925», однако игра была довольно хорошей: команда активно прессинговала. Считаете ли вы счет закономерным, или он не совсем соответствует тому, что происходило на поле?

– Очень трудно говорить после такого матча. Прежде всего хочу поблагодарить свою команду. В таких матчах много моментов не бывает, поэтому нужно реализовывать те, что есть. Мне жаль, что один эпизод решил судьбу игры. Если посмотреть, то мы даже ни одного штрафного не выполнили на половине поля соперника – это тоже о чем-то говорит. Но это футбол, будем двигаться дальше.

– Согласны ли вы с решением арбитра по поводу пенальти?

– Я не знаю, там есть кому решать. Судья назначил пенальти. На мой взгляд, в таких матчах это перебор – назначать такой пенальти. Я еще не смотрел повтор, но когда он смотрел VAR, я подходил и видел, что Лассина уже поджимает ноги и падает. На мой взгляд, в таком матче это не пенальти. Но есть арбитр, и он принял такое решение.

– После реализованного пенальти игра стала более эмоциональной, появилось больше борьбы. Что изменилось после этого момента?

– Мы пытались продолжать играть в свой футбол. После гола «Шахтер» больше отошел в оборону. Появилось больше пространства, мы хотели отыграться. Но после этого моментов было не так много.

– Один удар в створ ворот – это следствие чего?

– Нужно больше выжимать из таких ситуаций, ведь предпосылки для этого есть. Надо больше работать. Надеюсь, что в таких матчах у нас будет больше моментов. Мы стараемся и работаем, поэтому, думаю, все будет хорошо.

– Главный тренер уже был в раздевалке. Что он сказал команде после матча?

– Он поблагодарил нас. Сказал спасибо за самоотдачу. В целом игра была более-менее хорошей. Но это футбол: сегодня мы проиграли, но движемся дальше. Надеюсь, что впереди будет больше побед.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Шахтер - Металлист 1925 Иван Калюжный
Дмитрий Вус Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем