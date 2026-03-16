Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб объяснил, почему пожал руку российскому тренеру, который за войну
Другие новости
16 марта 2026, 21:02
Вернидуб объяснил, почему пожал руку российскому тренеру, который за войну

Вернидуб – о ситуации с Бердиевым

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал послематчевое рукопожатие с российским наставником «Туран-Товуза» Курбаном Бердиевым после игры 23-го тура чемпионата Азербайджана.

«Мне не интересно, что пишут в СМИ. Не знаю, сколько паспортов у Бердыева. Насколько я знаю, он туркмен. Таким, каким был в первый день войны, я остаюсь и до сих пор.

Те, кто пишут обо мне, пусть скажут, что они сделали за четыре года. Мне 60 лет, пусть провоцируют сколько хотят. Я работаю в футболе и продолжаю свое дело», – добавил Вернидуб.

Бердиев ранее приезжал в оккупированный Мариуполь в 2023 году, где базировался преступный военный батальон оккупантов «Эспаньола».

Нефтчи Баку Юрий Вернидуб чемпионат Азербайджана по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем