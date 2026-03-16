Вернидуб объяснил, почему пожал руку российскому тренеру, который за войну

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал послематчевое рукопожатие с российским наставником «Туран-Товуза» Курбаном Бердиевым после игры 23-го тура чемпионата Азербайджана.

«Мне не интересно, что пишут в СМИ. Не знаю, сколько паспортов у Бердыева. Насколько я знаю, он туркмен. Таким, каким был в первый день войны, я остаюсь и до сих пор.

Те, кто пишут обо мне, пусть скажут, что они сделали за четыре года. Мне 60 лет, пусть провоцируют сколько хотят. Я работаю в футболе и продолжаю свое дело», – добавил Вернидуб.

Бердиев ранее приезжал в оккупированный Мариуполь в 2023 году, где базировался преступный военный батальон оккупантов «Эспаньола».