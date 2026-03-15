  Самба ДИАЛЛО: «Какой-то период не тренировался, имел проблемы со здоровьем»
15 марта 2026, 23:40 |
Вингер «Руха» прокомментировал поражение от «Эпицентра»

ФК Рух. Самба Диалло

Вингер львовского «Руха» Самба Диалло прокомментировал поражение от каменец-подольского «Эпицентра» (0:2) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Мы приехали в Киев, чтобы набрать очки. «Рух» и «Эпицентр» находятся рядом в турнирной таблице, поэтому это был важный матч с точки зрения результата, и он не такой, как мы ожидали. Команда старалась, но, к сожалению, нам не все удалось в этой игре. У «Руха» не было много моментов, но те, что есть, нужно реализовывать. Нам не повезло.

В эпизоде, где произошел конфликт и я получил желтую карточку, вратарь «Эпицентра», видимо, подумал, что это я его толкнул. Вообще не совсем понял, почему у него ко мне были какие-то претензии, но это эмоции, которые могут возникнуть на поле.

Некоторое время я не тренировался, ведь у меня были проблемы со здоровьем. С командой я работал всего несколько дней и постепенно привыкаю к коллективу. Приятно, что тренерский штаб мне доверяет. Хочется отблагодарить за это хорошей игрой».

Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
