Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Лунин может перейти в «Ньюкасл»
Украинский голкипер Андрей Лунин рассматривает вариант ухода из «Реала» в конце сезона из-за конкуренции с Тибо Куртуа.
По информации источника, на Лунина претендуют три клуба АПЛ – «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Брайтон». Украинский вратарь внимательно изучает эти варианты.
Мадридский клуб, в свою очередь, с пониманием отнесется к трансферу украинца и продаст его, если вратарь об этом попросит.
В этом сезоне Лунин провел два матча в Кубке Испании и один в Лиге чемпионов. Украинец пропустил восемь голов.
Сообщалось, что Лунин уже одобрил свой трансфер в европейский гранд.
