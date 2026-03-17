  4. Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
17 марта 2026, 07:44
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира

Лунин может перейти в «Ньюкасл»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин рассматривает вариант ухода из «Реала» в конце сезона из-за конкуренции с Тибо Куртуа.

По информации источника, на Лунина претендуют три клуба АПЛ – «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Брайтон». Украинский вратарь внимательно изучает эти варианты.

Мадридский клуб, в свою очередь, с пониманием отнесется к трансферу украинца и продаст его, если вратарь об этом попросит.

В этом сезоне Лунин провел два матча в Кубке Испании и один в Лиге чемпионов. Украинец пропустил восемь голов.

Сообщалось, что Лунин уже одобрил свой трансфер в европейский гранд.

По теме:
Мбаппе или Беллингем? Арбелоа сообщил, кто из лидеров готов к Сити
Рюдигер – о скандале: «Если бы я ударил умышленно, он бы вряд ли поднялся»
Мбаппе откровенно рассказал, где бы играл, если бы не выбрал Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: Somos Fanáticos
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Футбол | 16 марта 2026, 09:17 1
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое

Украинец мог еще прошлым летом перейти в «Милан»

Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Футбол | 17 марта 2026, 07:00 5
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро

«Марсель» может решиться на трансфер украинца

Дулуб рассказал, что должен сделать Ребров для победы Украины над Швецией
Футбол | 17.03.2026, 08:51
Дулуб рассказал, что должен сделать Ребров для победы Украины над Швецией
Дулуб рассказал, что должен сделать Ребров для победы Украины над Швецией
Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот трансфер стал началом конца»
Футбол | 16.03.2026, 09:55
Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот трансфер стал началом конца»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот трансфер стал началом конца»
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Другие виды | 16.03.2026, 13:08
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Комментарии 3
cаша зардунов
Санта Барбара продолжается
Serhii P.
Давайте чесно: скільки вам Лунін платить, щоб ви по кілька разів в тиждень постили різну маячню про те, що ним цікавляться топ-клуби. Чувак практично не грає, а вийшовши в 3-х матчах проти посередніх клубів (мʼяко кажучи), отримав 8 голів. То кому з топів він потрібен?? 
Популярные новости
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
16.03.2026, 00:32 3
Теннис
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 2
Футбол
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 3
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 9
Футбол
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
15.03.2026, 21:55
Волейбол
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 18
Футбол
