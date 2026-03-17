Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира

Украинский голкипер Андрей Лунин рассматривает вариант ухода из «Реала» в конце сезона из-за конкуренции с Тибо Куртуа.

По информации источника, на Лунина претендуют три клуба АПЛ – «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Брайтон». Украинский вратарь внимательно изучает эти варианты.

Мадридский клуб, в свою очередь, с пониманием отнесется к трансферу украинца и продаст его, если вратарь об этом попросит.

В этом сезоне Лунин провел два матча в Кубке Испании и один в Лиге чемпионов. Украинец пропустил восемь голов.

Сообщалось, что Лунин уже одобрил свой трансфер в европейский гранд.