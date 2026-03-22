Лунин испытывает давление в Реале из-за молодого вратаря

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин столкнулся с проблемами в клубе не только из-за бельгийского вратаря Тибо Куртуа.

Как отмечает источник, Лунин испытывает давление из-за высокого уровня игры Куртуа и прогресса молодого Франа Гонсалеса из академии «Реала», которого готовят на роль будущего основного голкипера.

По этой причине украинский страж ворот серьезно рассматривает уход из клуба.

В этом сезоне Лунин провел два матча в Кубке Испании и один в Лиге чемпионов. Украинец пропустил восемь голов.

Сообщалось, что Лунин уже одобрил свой трансфер в европейский гранд.