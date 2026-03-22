Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин испытывает давление в Реале из-за молодого вратаря
Испания
22 марта 2026, 23:55
717
0

Лунин испытывает давление в Реале из-за молодого вратаря

Франа Гонсалеса готовят на место основного вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин столкнулся с проблемами в клубе не только из-за бельгийского вратаря Тибо Куртуа.

Как отмечает источник, Лунин испытывает давление из-за высокого уровня игры Куртуа и прогресса молодого Франа Гонсалеса из академии «Реала», которого готовят на роль будущего основного голкипера.

По этой причине украинский страж ворот серьезно рассматривает уход из клуба.

В этом сезоне Лунин провел два матча в Кубке Испании и один в Лиге чемпионов. Украинец пропустил восемь голов.

Сообщалось, что Лунин уже одобрил свой трансфер в европейский гранд.

Дмитрий Олийченко Источник: Somos Fanáticos
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем