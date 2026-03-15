ОФИЦИАЛЬНО. Месси и Ямаль узнали судьбу Финалиссимы
УЕФА отменил проведение матча между сборными Аргентины и Испании
27 марта 2026 года должен был состояться матч между национальными сборными Испании и Аргентины. Между ними планировалось разыграть трофей «Финалиссима» — кубок, созданный для сильнейших сборных Европы и Южной Америки.
Однако из-за военных действий на Ближнем Востоке игру сначала пришлось перенести из Катара, а затем УЕФА не удалось договориться с Аргентиной о новом месте проведения встречи.
Предлагалось провести матч в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» с равным распределением мест среди болельщиков, а также провести Финалиссиму в формате двухматчевого противостояния: в Мадриде и Буэнос-Айресе. Но Аргентина отклонила оба варианта.
🚨The Finalissima between EURO 2024 winners Spain and Copa América 2024 champions Argentina has been cancelled due to the current political situation in the region. Match was due to take place in Qatar on 27 March.— Ben Jacobs (@JacobsBen) March 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
