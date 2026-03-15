  4. ОФИЦИАЛЬНО. Месси и Ямаль узнали судьбу Финалиссимы
ОФИЦИАЛЬНО. Месси и Ямаль узнали судьбу Финалиссимы

УЕФА отменил проведение матча между сборными Аргентины и Испании

27 марта 2026 года должен был состояться матч между национальными сборными Испании и Аргентины. Между ними планировалось разыграть трофей «Финалиссима» — кубок, созданный для сильнейших сборных Европы и Южной Америки.

Однако из-за военных действий на Ближнем Востоке игру сначала пришлось перенести из Катара, а затем УЕФА не удалось договориться с Аргентиной о новом месте проведения встречи.

Предлагалось провести матч в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» с равным распределением мест среди болельщиков, а также провести Финалиссиму в формате двухматчевого противостояния: в Мадриде и Буэнос-Айресе. Но Аргентина отклонила оба варианта.

МЛС. Игровые минуты Синчука, автогол Сватка, Интер без Месси теряет очки
128 результативных действий на троих. Уникальная статистика лидеров Баварии
«Я выбирал его всегда»: Азар ошеломил признанием о Месси и Роналду
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
Футбол | 15 марта 2026, 07:10 5
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»

Известный тренер сделал неутешительный прогноз о львовском «Рухе»

Сенсационный Антонелли выиграл гонку в Китае, первый подиум Хэмилтона
Авто/мото | 15 марта 2026, 10:59 13
Сенсационный Антонелли выиграл гонку в Китае, первый подиум Хэмилтона
Сенсационный Антонелли выиграл гонку в Китае, первый подиум Хэмилтона

Первая победа юного пилота Мерседеса

Костышин vs Скрипник. Известны составы на матч Колос – Заря в УПЛ
Футбол | 15.03.2026, 15:21
Костышин vs Скрипник. Известны составы на матч Колос – Заря в УПЛ
Костышин vs Скрипник. Известны составы на матч Колос – Заря в УПЛ
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Футбол | 15.03.2026, 08:33
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Ванат и Цыганков узнали свои оценки после разгромной победы Жироны
Футбол | 14.03.2026, 17:41
Ванат и Цыганков узнали свои оценки после разгромной победы Жироны
Ванат и Цыганков узнали свои оценки после разгромной победы Жироны
Комментарии 1
Mark4854590
Дивна поведінка Аргентини. Могли б і зіграти
Популярные новости
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 32
Футбол
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
ФОТО. Дорофеева отреагировала на новые стильные снимки Магучих
13.03.2026, 20:26 5
Другие виды
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 26
Футбол
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
14.03.2026, 04:41 1
Футбол
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
14.03.2026, 12:27 7
Другие виды
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
13.03.2026, 18:55 2
Олимпийские игры
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 01:54 9
Теннис
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
14.03.2026, 12:29 5
Футбол
