«Я все время был на телефоне». Коуч Оболони рассказал о поражении от Динамо

Из-за дисквалификации главный тренер «Оболони» Александр Антоненко вынужден был наблюдать за матчем 20 тура УПЛ своих подопечных с «Динамо» не из технической зоны, а с верхнего яруса трибуны.

– Расположился неподалеку от операторов, которые отвечали за трансляцию этого поединка, – уточнил Александр Антоненко в беседе с корреспондентом Sport.ua. – Для просмотра условия были прекрасны. Построение команд, «режиссура» поединка отчетливо прослеживались.

– Это был ваш первый такой опыт?

– Поскольку ¦в матче 19 тура УПЛ – с «Кривбассом» меня впервые изъяли в роли главного тренера, то – да. Конечно, после подготовительного процесса была четкая установка на игру, а уже во время непосредственно поединка мой телефон постоянно был в работе. Часто передавал замечания тренеру-аналитику, а уже тот контактировал с Александром Ковпаком, который и заменил меня в технической зоне. Но какой бы эффектной ни была «картина» сверху я в дальнейшем предпочитаю напрямую выполнять свои тренерские обязанности.

- Когда Денис Устименко открыл счет было заметно, что настроение у вас улучшилось.

- Считаю, что на этот гол мы наиграли, потому что удивили визави своей неуступчивостью. Мы уважали "Динамо", но не боялись. Потому и смело вступали в единоборства, при первой возможности выбегали в контратаку.

– Но динамовцы уже вскоре добились излома, реализовав пенальти. Кстати, после его назначения вы не скрывали своего недовольства. Что опять рефери удивил?

- Я не хочу затрагивать тему судейства, потому что на этом «фронте» - ничего не меняется. К сожалению.

– Чем вы можете объяснить то, что еще до перерыва «Оболонь» пропустила второй раз?

– После того, как счет стал равный, ребята несколько отошли от плана на игру. Слишком прижимались к своим воротам. С динамовцами этого не следует делать. Все же, убежден, если бы в строю были стоппер Владислав Приймак, полузащитник Тарас Мороз, нападающий Олег Слободян, действовали бы несколько иначе. Но эти ключевые исполнители по разным причинам отсутствовали.

- Однако во втором тайме преимущество динамовцев уже было менее заметным. Что произошло в перерыве?

– сделали некоторые тактические ¦перестроения. В частности, опорный полузащитник Роман Волохатый начал активнее действовать на половине хозяев. И хотя до голевых моментов дело не доходило мы сумели навязать гранду борьбу.К сожалению, положение не выровняли, но продемонстрировали свою конкурентоспособность. Это придает уверенность.

- В следующем туре вы уже сможете управлять действиями подопечных из технической зоны. С «Карпатами» на кону будет 6 очков.

– Знаете, для «Оболони» сейчас каждый матч словно – финальный. Думаю, что с мотивацией проблем не будет. Надеюсь, что вернутся в строй Приймак, Слободян. Мы также уважаем «Карпаты», но не боимся, – сказал Антоненко.