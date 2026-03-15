  4. Футболистки сборной Ирана получили убежище в Австралии, но передумали
15 марта 2026, 03:34 |
246
2

Футболистки сборной Ирана получили убежище в Австралии, но передумали

Еще несколько футболисток женской сборной Ирана решили покинуть Австралию

15 марта 2026, 03:34 |
246
2 Comments
Футболистки сборной Ирана получили убежище в Австралии, но передумали
AFP. Женская сборная Ирана по футболу

Еще три участницы женской сборной Ирана по футболу, ранее согласившиеся получить гуманитарные визы и остаться в Австралии, решили вернуться на родину. Об этом сообщил министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

После их решения в Австралии остались только три из семи игроков, которые первоначально планировали не возвращаться в Иран.

Сборная Ирана прилетела в Австралию на Кубок Азии среди женщин незадолго до начала войны на Ближнем Востоке 28 февраля. Изначально шесть футболисток и один член штаба из состава в 26 человек приняли гуманитарные визы, чтобы остаться в стране.

Позже одна из игроков изменила решение и уехала, а еще трое вылетели из Сиднея в Куала-Лумпур, где сейчас находится остальная команда.

Опасения за безопасность футболисток усилились после того, как они не исполнили гимн Ирана перед первым матчем турнира.

Австралийские власти призывали помочь спортсменкам иранские организации в стране, а также президента США Дональда Трампа. При этом иранское агентство Tasnim назвало возвращение игроков «провалом американско-австралийского проекта».

Максим Лапченко Источник: ESPN
adidas77
Повертаються виключно тому, що у них там сім'ї, і це сильний інструмент для терору футболісток із боку іранського режиму 
