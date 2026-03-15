Футболистки сборной Ирана получили убежище в Австралии, но передумали
Еще три участницы женской сборной Ирана по футболу, ранее согласившиеся получить гуманитарные визы и остаться в Австралии, решили вернуться на родину. Об этом сообщил министр внутренних дел Австралии Тони Берк.
После их решения в Австралии остались только три из семи игроков, которые первоначально планировали не возвращаться в Иран.
Сборная Ирана прилетела в Австралию на Кубок Азии среди женщин незадолго до начала войны на Ближнем Востоке 28 февраля. Изначально шесть футболисток и один член штаба из состава в 26 человек приняли гуманитарные визы, чтобы остаться в стране.
Позже одна из игроков изменила решение и уехала, а еще трое вылетели из Сиднея в Куала-Лумпур, где сейчас находится остальная команда.
Опасения за безопасность футболисток усилились после того, как они не исполнили гимн Ирана перед первым матчем турнира.
Австралийские власти призывали помочь спортсменкам иранские организации в стране, а также президента США Дональда Трампа. При этом иранское агентство Tasnim назвало возвращение игроков «провалом американско-австралийского проекта».
