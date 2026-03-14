Руслан РОТАНЬ: «После Динамо вышли на поле злыми»

Полесье в матче чемпионата Украины обыграло Кривбасс 2:0. Игру оценил наставник житомирской команды Руслан Ротань.

«Я доволен отношением ребят. Они понимают, что нужно больше выкладываться. Они отработали на максимум и мы заслуженно победили. Матч с Динамо отобрал много сил и эмоций, но смогли восстановиться и были злыми на поле».

«Комплимент ребятам. Есть вопросы к реализации моментов. Хотелось бы лучше реализовывать свои шансы», – сказал Ротань.

В прошлом туре Полесье в скандальном матче с ошибками арбитра уступило Динамо 1:2.