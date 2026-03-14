  4. Руслан РОТАНЬ: «После Динамо вышли на поле злыми»
14 марта 2026, 20:31 | Обновлено 14 марта 2026, 20:41
536
0

Руслан РОТАНЬ: «После Динамо вышли на поле злыми»

Полесье обыграло Кривбасс

14 марта 2026, 20:31 | Обновлено 14 марта 2026, 20:41
Полесье в матче чемпионата Украины обыграло Кривбасс 2:0. Игру оценил наставник житомирской команды Руслан Ротань.

«Я доволен отношением ребят. Они понимают, что нужно больше выкладываться. Они отработали на максимум и мы заслуженно победили. Матч с Динамо отобрал много сил и эмоций, но смогли восстановиться и были злыми на поле».

«Комплимент ребятам. Есть вопросы к реализации моментов. Хотелось бы лучше реализовывать свои шансы», – сказал Ротань.

В прошлом туре Полесье в скандальном матче с ошибками арбитра уступило Динамо 1:2.

По теме:
Пономарев рассказал, благодаря чему ЛНЗ обыграл Александрию
Мастер-класс от фаворита. Полесье дома не оставило шансов Кривбассу
ВИДЕО. Не пора ли в сборную Украины? Роскошный гол форварда Полесья
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
Футбол | 14 марта 2026, 08:36 25
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо

Балакин и Шурман пройдут проверку на полиграфе

Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 14 марта 2026, 01:54 9
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/2 финала состоится в ночь на 14 марта и начнется ориентировочно в 03:00

Атлетико выиграл четвертый раз подряд. Дальше – суперматч с Реалом
Футбол | 14.03.2026, 19:42
Атлетико выиграл четвертый раз подряд. Дальше – суперматч с Реалом
Атлетико выиграл четвертый раз подряд. Дальше – суперматч с Реалом
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футбол | 14.03.2026, 09:23
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Футбол | 14.03.2026, 16:55
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 26
Футбол
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
13.03.2026, 09:30 6
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
13.03.2026, 05:42 5
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 06:22
Теннис
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
14.03.2026, 08:22 17
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 10
Футбол
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
