Руслан РОТАНЬ: «После Динамо вышли на поле злыми»
Полесье обыграло Кривбасс
Полесье в матче чемпионата Украины обыграло Кривбасс 2:0. Игру оценил наставник житомирской команды Руслан Ротань.
«Я доволен отношением ребят. Они понимают, что нужно больше выкладываться. Они отработали на максимум и мы заслуженно победили. Матч с Динамо отобрал много сил и эмоций, но смогли восстановиться и были злыми на поле».
«Комплимент ребятам. Есть вопросы к реализации моментов. Хотелось бы лучше реализовывать свои шансы», – сказал Ротань.
В прошлом туре Полесье в скандальном матче с ошибками арбитра уступило Динамо 1:2.
