Украина. Премьер лига14 марта 2026, 16:32 | Обновлено 14 марта 2026, 16:41
ЛНЗ нашел нового Проспера Оба. Ворвался в гонку бомбардиров УПЛ
Ассинор становится лучшим бомбардиром команды
Зимой клуб ЛНЗ продал в Шахтер своего ведущего бомбардира Проспера Оба в Шахтер, однако черкасская команда, похоже, уже нашла ему замену.
В четырех встречах второй половины сезона четыре гола забил Марк Ассинор, который дважды отметился в воротах Эпицентра, а также забил Полесью и Александрии.
Всего в сезоне у представителя Ганы семь голов.
В гонке лучших бомбардиров УПЛ больше только у Матвея Пономаренко, Николая Гайдучика, Филиппа Будковского и Бубакарра Фаала – по 8 мячей.
Комментарии 4
ЛНЗ супер.
Шахтьор не допрацював - купив лише Оба...
Берем. Упакуйте
Надо забирать 😂😂
