Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ нашел нового Проспера Оба. Ворвался в гонку бомбардиров УПЛ
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 16:32 | Обновлено 14 марта 2026, 16:41
284
3

ЛНЗ нашел нового Проспера Оба. Ворвался в гонку бомбардиров УПЛ

Ассинор становится лучшим бомбардиром команды

14 марта 2026, 16:32 | Обновлено 14 марта 2026, 16:41
284
3 Comments
ЛНЗ нашел нового Проспера Оба. Ворвался в гонку бомбардиров УПЛ
ФК ЛНЗ. Марк Ассинор

Зимой клуб ЛНЗ продал в Шахтер своего ведущего бомбардира Проспера Оба в Шахтер, однако черкасская команда, похоже, уже нашла ему замену.

В четырех встречах второй половины сезона четыре гола забил Марк Ассинор, который дважды отметился в воротах Эпицентра, а также забил Полесью и Александрии.

Всего в сезоне у представителя Ганы семь голов.

В гонке лучших бомбардиров УПЛ больше только у Матвея Пономаренко, Николая Гайдучика, Филиппа Будковского и Бубакарра Фаала – по 8 мячей.

ЛНЗ Черкассы Марк Ассинор Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полный провал. Джима с антирекордом завершила гонку Кубка мира
Полный провал. Джима с антирекордом завершила гонку Кубка мира

Юлия впервые в жизни финишировала вне топ-85

Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам

Горняки в первом матче 1/8 финала Лиги конференций переиграли польский Лех

Один из ведущих игроков ЛНЗ вынужденно покинул поле в игре с Александрией
Один из ведущих игроков ЛНЗ вынужденно покинул поле в игре с Александрией
Зачем Усику бой против Верховена?
Зачем Усику бой против Верховена?
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Людмила Павловська
ЛНЗ супер. 
Ответить
+1
Burevestnik
Шахтьор не допрацював - купив лише Оба...
Ответить
0
New Zelander
Берем. Упакуйте
Ответить
0
AK.228
Надо забирать 😂😂
Ответить
0
Популярные новости
Футбол
Футбол
Теннис
Футбол
Футбол
Футбол
Бокс
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем