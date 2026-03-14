ЛНЗ нашел нового Проспера Оба. Ворвался в гонку бомбардиров УПЛ

Зимой клуб ЛНЗ продал в Шахтер своего ведущего бомбардира Проспера Оба в Шахтер, однако черкасская команда, похоже, уже нашла ему замену.

В четырех встречах второй половины сезона четыре гола забил Марк Ассинор, который дважды отметился в воротах Эпицентра, а также забил Полесью и Александрии.

Всего в сезоне у представителя Ганы семь голов.

В гонке лучших бомбардиров УПЛ больше только у Матвея Пономаренко, Николая Гайдучика, Филиппа Будковского и Бубакарра Фаала – по 8 мячей.