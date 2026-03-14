Ванат играет 25-й матч в Ла Лиге. Столько же сыграл в свое время Яремчук

Матч против Атлетика в 28-м туре испанской Ла Лиги стал для Владислава Ваната 25-м в чемпионате Испании в составе Жироны.

По этому показателю украинский нападающий сравнялся с Романом Яремчуком, в свое время сыгравшим такое же количество матчей в составе Валенсии.

Только 5 украинцев сыграли в Ла Лиге больше поединков: Виктор Цыганков, который сегодня играет 98-й матч, Андрей Лунин (42), Артем Довбик (36), Евгений Коноплянка (32) и Артем Кравец (26).

Матчи украинцев в Ла Лиге