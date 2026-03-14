Ванат играет 25-й матч в Ла Лиге. Столько же сыграл в свое время Яремчук
Вспомним всех украинских футболистов, игравших в чемпионате Испании
Матч против Атлетика в 28-м туре испанской Ла Лиги стал для Владислава Ваната 25-м в чемпионате Испании в составе Жироны.
По этому показателю украинский нападающий сравнялся с Романом Яремчуком, в свое время сыгравшим такое же количество матчей в составе Валенсии.
Только 5 украинцев сыграли в Ла Лиге больше поединков: Виктор Цыганков, который сегодня играет 98-й матч, Андрей Лунин (42), Артем Довбик (36), Евгений Коноплянка (32) и Артем Кравец (26).
Матчи украинцев в Ла Лиге
- 98 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 42 – Андрей Лунин (37 – Реал, 5 – Леганес)
- 36 – Артем Довбик (Жирона)
- 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 26 – Артем Кравец (Гранада)
- 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 25 – Владислав Ванат (Жирона)
- 12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)
- 11 – Василий Рац (Эспаньол)
- 9 – Александр Яковенко (Малага)
- 6 – Роман Зозуля (Бетис)
- 6 – Василий Кравец (Леганес)
- 4 – Владислав Крапивцов (Жирона)
- 3 – Денис Бойко (Малага)
- 3 – Сергей Погодин (Мерида)
- 2 – Максим Коваль (Депортиво)
