Ванат играет 25-й матч в Ла Лиге. Столько же сыграл в свое время Яремчук

Вспомним всех украинских футболистов, игравших в чемпионате Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Матч против Атлетика в 28-м туре испанской Ла Лиги стал для Владислава Ваната 25-м в чемпионате Испании в составе Жироны.

По этому показателю украинский нападающий сравнялся с Романом Яремчуком, в свое время сыгравшим такое же количество матчей в составе Валенсии.

Только 5 украинцев сыграли в Ла Лиге больше поединков: Виктор Цыганков, который сегодня играет 98-й матч, Андрей Лунин (42), Артем Довбик (36), Евгений Коноплянка (32) и Артем Кравец (26).

Матчи украинцев в Ла Лиге

  • 98 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 42 – Андрей Лунин (37 – Реал, 5 – Леганес)
  • 36 – Артем Довбик (Жирона)
  • 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 26 – Артем Кравец (Гранада)
  • 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 25 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)
  • 11 – Василий Рац (Эспаньол)
  • 9 – Александр Яковенко (Малага)
  • 6 – Роман Зозуля (Бетис)
  • 6 – Василий Кравец (Леганес)
  • 4 – Владислав Крапивцов (Жирона)
  • 3 – Денис Бойко (Малага)
  • 3 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 2 – Максим Коваль (Депортиво)
