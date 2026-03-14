Карпаты проводят товарищеский матч с Буковиной
Поединок состоится на базе ФК «Карпаты» 14 марта в 13:00
«Карпаты» сыграют контрольный матч с «Буковиной». Поединок пройдет 14 марта, на следующий день после победы львовян над СК «Полтава» в матче 20-го тура УПЛ.
В пятницу. 13 марта, «Карпаты» в матче 20-го тура УПЛ встречались с СК «Полтава». Львовяне одержали уверенную победу со счетом 4:0.
«Буковина» лидирует в Первой лиге. Также команда Сергея Шищенко вышла в полуфинал Кубка Украины, обыграв ЛНЗ в серии послематчевых пенальти.
Товарищеский матч. 14 марта. 12:00
«Карпаты» (Львов) – «Буковина» (Черновцы)
Трансляция матча на не запланирована
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
