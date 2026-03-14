Карпаты проводят товарищеский матч с Буковиной

«Карпаты» сыграют контрольный матч с «Буковиной». Поединок пройдет 14 марта, на следующий день после победы львовян над СК «Полтава» в матче 20-го тура УПЛ.

В пятницу. 13 марта, «Карпаты» в матче 20-го тура УПЛ встречались с СК «Полтава». Львовяне одержали уверенную победу со счетом 4:0.

«Буковина» лидирует в Первой лиге. Также команда Сергея Шищенко вышла в полуфинал Кубка Украины, обыграв ЛНЗ в серии послематчевых пенальти.

Товарищеский матч. 14 марта. 12:00

«Карпаты» (Львов) – «Буковина» (Черновцы)

Трансляция матча на не запланирована