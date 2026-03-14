  4. Ярмоленко повторил рекорд УПЛ 20-летней давности
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 11:29 | Обновлено 14 марта 2026, 11:31
Ярмоленко повторил рекорд УПЛ 20-летней давности

Хавбек киевлян реализовал 19-й пенальти подряд в чемпионатах Украины

14 марта 2026, 11:29 | Обновлено 14 марта 2026, 11:31
Ярмоленко повторил рекорд УПЛ 20-летней давности
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Оболонью» (2:1) Андрей Ярмоленко забил 19-й подряд мяч с пенальти в чемпионатах Украины. Тем самым он повторил рекорд УПЛ 20-летней давности Васила Гигиадзе. Единственную до сего времени осечку с «точки» Ярмоленко совершил 22 июля 2012 года в гостевом матче «Динамо» с «Арсеналом», когда голкипер «канониров» Юрий Панькив парировал премьерный удар Андрея с одиннадцатиметровой отметки.

В списке лучших бомбардиров-пенальтистов украинских чемпионатов Ярмоленко с 19 голами занимает 6-е место. Но в топ-10 этого списка имеет наилучшую реализацию - 95,0%.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

Игрок

Клубы*

Голы

Удары

%

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс, Нефтяник

27

30

90,0

2.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

24

28

85,7

3.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

24

29

82,8

4.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

ЦСКА/Арсенал, Металлург Д,

23

25

92,0

Ильичевец, Ворскла

5.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень, Металлург Д

20

24

83,3

6.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

19

20

95,0

7.

Сергей МИЗИН

Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр,

18

20

90,0

Металлист, Карпаты

8.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр, Таврия

17

19

89,5

9.

Марко ДЕВИЧ

Металлист, Шахтер

17

20

85,0

10.

Сергей БЕЖЕНАР

Днепр, Динамо, ЦСКА

17

21

81,0

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

Игрок

Клубы

Серия

Период

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс

19

21.04.2001 - 26.03.2006

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

19*

06.04.2014 - 13.03.2026

3.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень

13

17.07.1994 - 14.05.1999

Сергей РЕБРОВ

Динамо

13

30.08.1998 - 04.03.2007

5.

Марко ДЕВИЧ

Металлист

12

23.09.2007 - 07.08.2010

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Металлург Д, Ильичевец

12

17.07.2002 - 31.10.2010

Арсенал

* серия не закончена.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сыграет два матча за два дня. Известны дата, время и соперники
Футбол | 13 марта 2026, 11:39 0
Динамо сыграет два матча за два дня. Известны дата, время и соперники
Динамо сыграет два матча за два дня. Известны дата, время и соперники

В пятницу подопечные Игоря Костюка сыграют против «Оболони», в суботу встретятся с «Левым Берегом»

Игорь КОСТЮК: «Динамо перестало контролировать мяч и играло сумбурно»
Футбол | 14 марта 2026, 09:53 1
Игорь КОСТЮК: «Динамо перестало контролировать мяч и играло сумбурно»
Игорь КОСТЮК: «Динамо перестало контролировать мяч и играло сумбурно»

Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию после игры с Оболонью

Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Футбол | 13.03.2026, 12:33
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»
Футбол | 14.03.2026, 03:58
Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»
Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Футбол | 14.03.2026, 05:55
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 4
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
13.03.2026, 02:02 1
Бокс
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
13.03.2026, 07:40 28
Футбол
