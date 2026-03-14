Ярмоленко повторил рекорд УПЛ 20-летней давности
Хавбек киевлян реализовал 19-й пенальти подряд в чемпионатах Украины
В матче с «Оболонью» (2:1) Андрей Ярмоленко забил 19-й подряд мяч с пенальти в чемпионатах Украины. Тем самым он повторил рекорд УПЛ 20-летней давности Васила Гигиадзе. Единственную до сего времени осечку с «точки» Ярмоленко совершил 22 июля 2012 года в гостевом матче «Динамо» с «Арсеналом», когда голкипер «канониров» Юрий Панькив парировал премьерный удар Андрея с одиннадцатиметровой отметки.
В списке лучших бомбардиров-пенальтистов украинских чемпионатов Ярмоленко с 19 голами занимает 6-е место. Но в топ-10 этого списка имеет наилучшую реализацию - 95,0%.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины
Игрок
Клубы*
Голы
Удары
%
1.
Васил ГИГИАДЗЕ
Таврия, Кривбасс, Нефтяник
27
30
90,0
2.
Виктор ЦЫГАНКОВ
Динамо
24
28
85,7
3.
Сергей РЕБРОВ
Шахтер, Динамо
24
29
82,8
4.
Сергей ЗАКАРЛЮКА
ЦСКА/Арсенал, Металлург Д,
23
25
92,0
Ильичевец, Ворскла
5.
Олег МАТВЕЕВ
Шахтер, Кремень, Металлург Д
20
24
83,3
6.
Андрей ЯРМОЛЕНКО
Динамо
19
20
95,0
7.
Сергей МИЗИН
Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр,
18
20
90,0
Металлист, Карпаты
8.
Сергей НАЗАРЕНКО
Днепр, Таврия
17
19
89,5
9.
Марко ДЕВИЧ
Металлист, Шахтер
17
20
85,0
10.
Сергей БЕЖЕНАР
Днепр, Динамо, ЦСКА
17
21
81,0
Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины
Игрок
Клубы
Серия
Период
1.
Васил ГИГИАДЗЕ
Таврия, Кривбасс
19
21.04.2001 - 26.03.2006
Андрей ЯРМОЛЕНКО
Динамо
19*
06.04.2014 - 13.03.2026
3.
Олег МАТВЕЕВ
Шахтер, Кремень
13
17.07.1994 - 14.05.1999
Сергей РЕБРОВ
Динамо
13
30.08.1998 - 04.03.2007
5.
Марко ДЕВИЧ
Металлист
12
23.09.2007 - 07.08.2010
Сергей ЗАКАРЛЮКА
Металлург Д, Ильичевец
12
17.07.2002 - 31.10.2010
Арсенал
|
* серия не закончена.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В пятницу подопечные Игоря Костюка сыграют против «Оболони», в суботу встретятся с «Левым Берегом»
Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию после игры с Оболонью