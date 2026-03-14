Клуб Украинской Премьер-лиги намерен наказать собственных футболистов
«Полтава» потерпела четыре поражения в четырех матчах после возобновления чемпионата
Представитель Украинской Премьер-лиги – СК «Полтава» – планирует штрафовать собственных футболистов из-за неудовлетворительных результатов в нынешнем сезоне.
По информации SportArena, из-за неудачных выступлений в чемпионате в феврале и марте тренерский штаб полтавского клуба предложил руководству финансово наказывать игроков, чтобы повысить мотивацию.
Подопечные Павла Матвийченко потерпели четыре поражения после возобновления Премьер-лиги, а с учетом прошлогодних результатов серия без побед длится уже шесть матчей.
«Полтава» набрала девять баллов и занимает последнее (16-е) место в турнирной таблице. Отставание от зоны стыковых матчей составляет восемь пунктов.
В ближайшем поединке команда Матвийченко сыграет против харьковского «Металлиста 1925» на выезде (19 марта).
Це типу "будуть бити палкою, щоб краще працювали"👍