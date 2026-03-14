Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб Украинской Премьер-лиги намерен наказать собственных футболистов
14 марта 2026, 12:39 |
Клуб Украинской Премьер-лиги намерен наказать собственных футболистов

«Полтава» потерпела четыре поражения в четырех матчах после возобновления чемпионата

СК Полтава

Представитель Украинской Премьер-лиги – СК «Полтава» – планирует штрафовать собственных футболистов из-за неудовлетворительных результатов в нынешнем сезоне.

По информации SportArena, из-за неудачных выступлений в чемпионате в феврале и марте тренерский штаб полтавского клуба предложил руководству финансово наказывать игроков, чтобы повысить мотивацию.

Подопечные Павла Матвийченко потерпели четыре поражения после возобновления Премьер-лиги, а с учетом прошлогодних результатов серия без побед длится уже шесть матчей.

«Полтава» набрала девять баллов и занимает последнее (16-е) место в турнирной таблице. Отставание от зоны стыковых матчей составляет восемь пунктов.

В ближайшем поединке команда Матвийченко сыграет против харьковского «Металлиста 1925» на выезде (19 марта).

Николай Тытюк Источник: Sportarena
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Boodya
Штрафами змотивуєш, точно😂
Це типу "будуть бити палкою, щоб краще працювали"👍
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
