Анонс 29 тура итальянской Серии А: приключения миланских клубов продолжатся

В пятницу, 13 марта, стартует 29-й тур итальянской Серии А, который предложит фанатам противостояние «зебр», три топ-матча и разборки аутсайдеров за очередные очки. 28-й порадовал интригой и сенсациями, а в главной игре случилось то, что повергло фанатов «Интера» в шок: их любимчики не забивают уже второй матч подряд, причем до этого было столько же, но за весь отрезок сезона. Чуть подробнее в описании далее, а в анонсе к анонсу еще стоит отметить и игру итальянских клубов в еврокубках – один точно будет играть дальше, а вот с ЛЧ Италии скорее всего пора попрощаться. Не пошло в нынешнем сезоне, но есть надежды на будущий, особенно если список постоянных участников пополнит «Комо». Далеко заглядывать вряд ли сейчас рационально, потому обо всех командах в преддверии 29 тура – что там готовится перед юбилейным тридцатым?

13.03. 21:45. «Торино» – «Парма». Тотал меньше 2.5 за 1.65

Стартует 29-й тур в Турине на «Олимпико» пятничным вечером в 21:45. Судить будет Фабио Мареска.

Кто бы мог подумать, что «Торино» окажется ниже «Пармы», которая стартовала явно хуже «быков». Однако сами виноваты: пропустили аж 49 голов, всего 8 побед и 14 поражений при 6 ничьих – результат уровня аутсайдера и только. «Торино» спасают конкуренты, играющие еще хуже и не желающие соперничать на достойном уровне. Удручает такого рода конкуренция, но фанаты «быков» иного мнения. В прошлом туре снова проиграли и продемонстрировали плохой футбол. Занимались в основном нарушениями, на гол наиграли и на этом все. Палеари снова получил достойную оценку за свою игру и по делу, ведь выручал своих горе защитников и не один раз. Максимальная радость за туринцев в том, что лазарет пустой и осталось лишь залечить травму Абухлялю, как все будет на 100% отлично. Но как видно по результатам, даже это не помогает.

«Парму» критиковали даже ленивые, что сильно повлияло на мораль и спортивная злость взяла свое: три победы и 2 ничьи – вот вам и 12 место с 34 очками! Разница по забитым-пропущенным стала немного лучше, но все равно лишь 20 забили и 32 пропустили: не уровень середины таблицы, но за старания «Парма» достойна попасть даже в десятку лучших! Эх, как бы не перехвалить команду, ведь постоянно от этого страдают результаты. Против «Торино» должны снова брать очки, потому как соперник по силам и в последнее время играют гораздо хуже своего соперника. У «Пармы» в лазарете Алмквист, Бернабе и Фриган – потеря достаточно серьезная, хотя и без них могут собраться, взять 3 очка и забыть о борьбе за выживание. Пеллегрино на месте и сыграл больше всех минут среди нападающих, но забивает не так часто, как хотелось бы.

Как не странно, но «Торино» считается фаворитом матча и кто верит в «быков», может поставить на их победу с кэфом 2.25. Здесь больше верится в ТМ2.5 за 1.65 или ТБ4.5 по желтым за 2.2.

14.03. 16:00. «Интер» – «Аталанта». Тотал больше 2.5 за 1.71

Первый топ-матч 29 тура состоится в субботу, в 16:00 на «Джузеппе Меацца». Джанлука Манганьелло главный, его ассистенты: Маттео Пассери и Луиджи Росси. На VAR Джузеппе Коллу и Даниэле Чиффи – собрали весь судейский бомонд!

«Интер» 2 игры подряд не забивает! Лучшая атака Серии А не смогла пробить «Комо» в Кубке Италии и обидно проиграли «Милану» в «Дерби Делла Мадоннина» с минимальным счетом. Давненько у команды такого не было, да и что говорить, если «нерадзурри» в последний раз не забивали в ЛЧ аж 9 декабря, а еще к этому можно добавить еще одну игру без голов с тем же «Миланом» в первом круге. Сути дела не меняет, а спич Димарко о том, что соперники неудобные и играть не дают, напоминает больше обиду, чем адекватное объяснение ситуации. Заболели Лаутаро и Тюрам, атака сразу стала менее эффективной. На перспективах «Интера» последние неудачи никак не отражаются, ведь в Серии А все еще +7 от «Милана», а в Кубке стоит выпускать основу и разбираться с «Комо». Помимо атакующих игроков травмирован еще Бастони, а Чалханоглу должен приступить к тренировкам.

«Аталанта» тоже повторила ужас своего соперника по 29 туру и познала фатальные проблемы в Лиге чемпионов. Все к тому шло, ведь в Италии последние 3 матча без побед, блекло играла атака, не радовала и защита. «Бавария» собственно сами знаете, что за команда и секунда расслабления дорого стоит их соперникам. Палладино даже изменил себе и перешел на более защитную 4-4-2, но и это не помогло потерпеть крушение 1:6. Еще один немецкий клуб ударно стартовал против «Аталанты», однако стоит быть оптимистами и лишь 1% на камбэк дадут лишь самые верные фанаты. Ну пусть 5%, чтобы никого не обижать, но отыграть 5 голов у «Баварии», да еще и в их логове – ну простите, не верится! Зато на Серию А останется время, где тоже немало нерешенных вопросов, а соперники то и дело отрываются.

«Интер» конечно же фаворит, но и «Аталанта» вряд ли будет сдаваться, понимая, что уже кроме Серии А им не светит ничего. ТБ2.5 за 1.71 должен заходить, как и любой ТБ по желтым.

Getty Images/Global Images Ukraine

14.03. 19:00. «Наполи» – «Лечче». Тотал больше 2.5 за 2.15

Игра пройдет 14 марта в 19:00 на «Стадионе имени Диего Армандо Марадоны». Главный судья Росарио Абиссо.

Серия «Наполи» с побед со счетом 2:1 и вообще с таким счетом продолжается и неаполитанцем похоже он очень нравится. С другой стороны, выжимают в последнее время все соки, достигая нужного результата. Лишними турнирами не обременены, путевку в Лигу чемпионов еще надо отстоять и скорее всего «партенопеи» справятся с этой задачей. Ближе к концу сезона снова пойдут разговоры о смене тренера и для Антонио Конте такой поворот событий, прям как желание хорошо покушать. Итальянец вроде и не против покинуть команду, но дела управленческие уже после 38 тура, когда уже и можно обсудить сезон каждой из команд в отдельных материалах. Сейчас же у «Наполи» 56 очков и +5 от «Комо», а статистика 43:29. В лазарете все те же и скорее всего форсировать их восстановление уже никто не будет.

Как и «Парма», «Лечче» получал столько критики, что тоже обозлился на весь мир и стал набирать очки. Быстренько и зону вылета покинули, хотя отрыв в 3 очка это даже не так себе, а почти ничего. Тем более, что атака у «Лечче» не стала намного лучше, хоть и тоже забила 20 голов и теперь ниже в Серии А нет ни у кого. Травмированы Гашпар и Бериша, а остальные должны доказать всем, что вылетать вообще не хочется. Ну или наоборот, как уж постараются. Кто помнит, традиционная рубрика – Ди Франческо все еще тренер «Лечче»! В последний раз это стоит отметить, ведь вроде бы футбол наладил, есть неплохие связки, да и результат показывают, хотя все еще очень далеко хотя бы от уровня «хорошо». У «Лечче» остались соперники их уровня, потому еще хватит времени, чтобы показать себя.

Нет сомнений, что «Наполи» победу не упустит, но 1.37 на это событие достаточно мало. Пусть будет ТБ2.5 за 2.15, ведь неаполитанцы любят 2:1, а в 29-м туре могут победить 3:0 или больше.

14.03. 21:45. «Удинезе» – «Ювентус». Тотал больше 2.5 за 1.95

Дерби «зебр» состоится вечером субботы на «Стадионе Блуэнерджи», он же «Стадио Фриули» исторически и без рекламных контрактов. В 21:45 Маурицио Мариани даст стартовый свисток и будет следить за порядком.

«Удинезе» после уверенной победы над «Фиорентиной» еще и у «Аталанты» очки отобрал! В хорошем настроении «зебры» из Удине, а чего им переживать-то? Середина таблицы заслужена и входит в перечень задач на сезон (не подсмотрено, просто предположение). «Удинезе» забили 33 гола, пропустили 41, далеко от зоны еврокубков, как и вылет тоже вряд ли светит команде, если конечно же не перестараются и сами себя не завалят. Среди травмированных есть важные ребята: Соле, Бертола, Заноли точно бы не помешали в данный период, но может уже присоединятся к команде после перерыва на игры национальных сборных.

«Ювентус» оправился от вылета из ЛЧ, выдал огненный матч с «Ромой» и разбил «Пизу» 4:0. Вот последний матч надо бы повторять почаще – так отреагировали фанаты на хороший футбол. Есть одно «но»: реализация страдает, причем пусть раскритикуют за подобное выражение на фоне четырех забитых, однако так уж есть и Спаллетти неоднократно в интервью это отмечал. Как бы там не было, «Ювентус» потерял место в топ-4 и надо все исправлять. Отстали всего на 1 очко, потому ничего не потеряно и о боги (или Бога) туринцы вторые в атаке, в Серии А! Давненько такого не было и фанаты пока размышляют: лучше много забивать или играть от защиты и брать трофеи. Современный футбол требует того и другого, потому единого компромисса вряд ли стоит ждать.

«Ювентус» фаворит и не зря – 1.52 на победу можно забирать, как и ТБ2.5 за 1.95. Лучше второй вариант и команды ведь не разочаруют?

15.03. 13:30. «Верона» – «Дженоа». Тотал больше 2.5 за 2.5

Кто не будет бурно праздновать победу своих любимчиков в субботу, может в 13:30 посмотреть первую игру воскресенья, которая состоится на «Марк Антонио Бентегоди». Главный рефери Маттео Маркетти.

«Верона» наконец-то снова победила! В прошлом туре обыграли крепкую «Болонью», пропустив первыми. Еще на 49-й минуте болельщики снова закрыли руками лицо и готовились уходить, но Фрезе и Боуи быстро повернули все с ног на голову и подарили команде 2 гола! Сарр еще и третий забил, но отменили из-за фола в атаке – даже спорить никто не стал, ведь все сконцентрировались на обороне и стояли за 3 очка всей командой. Немножко поднялись вверх, но этого по-прежнему мало, если хочется остаться в Серии А. В лазарете: Слотсейджер, Белла-Котчап, Лирола, Ойегоке, Сердар и Бернед. Впрочем, ничего нового и они больше лечатся, чем играют.

У «Дженоа» вряд ли сыграют Эллертссон и Бальданзи, а Мазини точно не выйдет, ведь перебрал желтых. Вряд ли это помешает боевой машине Даниэле Де Росси, которая обыграла его бывшую команду 2:1. По xG 2.75 против 0.35, 5:1 по ударам в створ и только 3 сейва Свилара помогли «Роме» не проиграть крупнее. Шикарно отыграл Мессиас, удачно вошел в игру Витинья, а вот Малиновского в этот раз тренер уже не хвалил. Отыграл Руслан неплохо, не получил желтую и то хорошо – вот и все выступление. Ясно лишь одно, что ему надо выходить в старте и тогда точно будет игра намного лучше. «Дженоа» демонстрирует характер, потому уже в средине турнирной таблицы. Расслабляться рано, это тоже стоит признать, ведь еще недавно были внизу и там конкуренты куда злее, чем сверху.

В голы никто не верит, но зря – ТБ2.5 за 2.5 отличный вариант, как и гол Малиновского метров с 30. Может и не забьет, но «Дженоа» может брать очки, ведь есть задор и почти нету травмированных.

15.03. 16:00. «Пиза» – «Кальяри». Ничья за 3.0

«Арена Гарибальди» в воскресенье, в 16:00 будет снова смотреть на позор своих любимчиков или нет? Федерико Ла Пенна желает только порядка на поле и поменьше нервов.

В одном из выпусков какой-то спортивной итальянской газеты, редактор отметил: «Эту «Пизу» не спасти, башня падет». Это если верить цитатам фанатов в соцсетях, ведь к сожалению найти источник не удалось. Звучит красиво, правдиво и если национальное достояние вряд ли упадет, то команда скорее всего уже готова играть в Серии В с планами вернуться побыстрее. Так и остается 1 победа за 28 туров, 20 забитых и 48 пропущенных – 15 очков и -10 от 17-й позиции. Тучи сгущаются, ведь остается 10 матчей, а на подвиги «Пиза» не способна. Морео старается, Майстер и Траммони на подхвате, а остальным скорее всего уже ничего не надо.

«Кальяри» тоже как-то сильно удивляет в последнее время: после красивой трехматчевой серии побед выдали 5 игр, но уже без них. Три игры проиграли, две ничьи и уверенные позиции в средине турнирной таблицы превратились на «привет, мы недалеко от зоны вылета». Пока переживать нечего, но стоит продолжить страдать, как все приблизится по щелчку пальца. Статистика 30:38 не самая плохая, но «Кальяри» однозначно может и лучше. Кылычсой и Эспозито стараются, но им бы еще толковую поддержку, а не призраков в футболках команды. Если с «Пизой» не справятся, тогда критики заслужат еще больше. Пока же стоит отметить, что команда симпатичная и способна на большее, чем на страдания на поле.

Весьма интересная линия на игру и «Пиза» считается фаворитом! Интересно, потому 1.5 на 2Х весьма щедро – «Кальяри» вряд ли проиграет, но на ничью точно наиграют. Ничью можно забрать за 3.

15.03. 16:00. «Сассуоло» – «Болонья». Тотал больше 2.5 за 1.95

Матч пройдет на «Мапей – Читта дель Триколоре» в 16:00, в воскресенье. Судить будет Кевин Боначина.

Игра двух неудачников, которые при достаточно хороших составах имеют не лучшие результаты и так заметно, что особо и не переживают об этом. «Сассуоло» после отличной победной серии снова уступает и теряет шанс подняться выше. Набрали хороший ход, поднялись на девятое место и только статистику не улучшили: 35:38. Травмированных только 3, из которых лишь Фадеру можно считать потерей. Остальные в полном порядке и могут прибавлять с каждым туром, под руководством Доменико Берарди. Лидер команды в кои-то веки заявил, что хочется в еврокубки, потому «Сассуоло» будет бороться. А раньше чем думали, когда проигрывали сериями? «Сассуоло» очень интересная команда, причем по многим показателям: составу, подходу к игре и задачам на сезон. Надо дождаться 38 тура, чтобы посмотреть, как им удастся завершить сезон.

«Болонья» пребывает рядом с «Сассуоло» и кто бы мог подумать о таком еще в середине чемпионата. «Борзые» оказались не такими уж и борзыми, раздали кучу очков направо и налево, потеряли место в топ-6 и скорее всего туда уже не вернутся. Весьма печально, учитывая настолько симпатичный состав, что даже фанаты соперников отмечают качественный подбор игроков. Минус этого состава – лидеры частенько теряются и могут пропадать на несколько матчей, что случилось и с Орсолини, который в последний раз забивал 29 января, после чего 9 матчей без голов, да и минут он стал получать очень мало. Сантьяго Кастро тоже 5 игр подряд не забивает, но хоть играет стабильно: что с лидерами? Не сыграет в 29-м туре и Фергюсон, который тоже в лидерах, но аналогично не удивляет в последних матчах. Болельщики жалуются: команда вроде может, однако на деле не демонстрирует тот футбол, который радовал в первой половине сезона.

Обе команды могут играть весело, открыто и задорно, как и наоборот. Хочется поверить в ТБ2.5 за 1.95, а также скорее всего будет ТБ4.5 по желтым за 1.95.

Getty Images/Global Images Ukraine

15.03. 19:00. «Комо» – «Рома». Победа «Комо» за 2.08

Вторая топ-игра 29 тура пройдет на стадионе «Джузеппе Синигалья» в 19:00, в воскресенье. Давиде Масса главный, а помогать ему будут Стефано Алассио и Филиппо Мели. На VAR не менее солидные личности: Майкл Фаббри и Маттео Гарильо.

Успешная серия «Комо» продолжается и уже смогли забыть то непонятное поражение «Фиорентине». Несмотря на сложный календарь, амбициозная команда берет очки и всерьез претендует на Кубок Италии. Дали отпор «Интеру», хотя и обе команды играли не в оптимальных составах. Однако куда приятнее 3 победы подряд в Серии А, позволившие подняться на четвертое место! Еще недавно говорили о том, сможет ли «Комо» остаться на шестом и отберется ли в Лигу Конференций, как минимум, но никто и не сомневался, что подопечные Сеска Фабрегаса способны пошуметь и в ЛЧ. Есть сомнения, что состав после лета останется прежним, да и тренера желает половина клубов Европы, но это уже повод для обсуждения на будущее. Сейчас же надо продолжать играть удачно и пусть календарь легче не становится, «Комо» с трудностями справляются хорошо и они их лишь закаляют. Еще и лазарет опустел, а повреждение Перроне не считается серьезным. Аддаи вылетел скорее всего надолго, но вернулся Мората и должен подстраховать в нападении.

«Рома» уже сделала прописку для своих травмированных: Дибала, Довбик, Фергюсон и Суле больше лечатся, чем играют. Гасперини жалуется на недостаток мощи в нападении и еще Мален сбавил обороты после получения награды лучшему игроку февраля. Доньеллу надо прибавить, ведь кроме него пока в атаке играть особо некому, ведь Ваз много минут не получает, Сарагоса не оправдал надежд, а Вентурино и Арене рано еще бороться против сильных соперников. Может Кристанте с Пеллегрино помогут, но им еще в полузащите отрабатывать, где у соперника достаточно серьезный подбор игроков. Да и с «Болоньей» в ЛЕ скоро играть, потому надо выложиться по максимуму, либо же сделать приоритет на одном из турниров.

«Рома» выглядит слабее «Комо», потому можно рискнуть и забрать победу подопечных Фабрегаса за 2.08. ТБ2.5 может и не зайти, ведь встречаются две лучшие обороны чемпионата, если не считать «Милан».

Getty Images/Global Images Ukraine



15.03. 21:45. «Лацио» – «Милан». Тотал больше 4.5 по желтым карточкам за 1.85

Последняя игра воскресенья и тоже с приставкой «топ» пройдет на римском «Олимпико» в 21:45. Судейская команда: Марко Гуида, Джузеппе Перотти и Джорджио Перетти. На VAR без обилия букв «т»: Даниэле Чиффи и Лоренцо Маджиони.

«Лацио» снова победил, прервав четырехматчевую серию без выигрышей. Стандарт для римлян этого сезона – о стабильности можно только мечтать. Зато вышли в 0 по балансу забитых-пропущенных: 28:28 и уже на десятом месте. Правда нужно быть честным: место повыше «орлы» точно не заслуживают и объяснить все просто: часто играют скучно, большинство матчей страдают, а не играют и при таком-то составе. Травмированы: Проведель, Романьоли, Башич, Ровелла. Не самая серьезная потеря, если смотреть на подбор игроков в общем. Сарри перестал зацикливаться на одном составе и дает шанс многим футболистам проявить себя, потому «Лацио» стал лучше. Осталось обрести стабильность, подтянуть реализацию и тогда может команда станет намного лучше.

«Милан» выиграл вторую битву у «Интера» за сезон с одинаковым счетом 1:0 и уже второй матч не пропускает. Теперь у команды лучшая защита чемпионата и от лидера отделяют 7 очков. Вроде бы немного и на фоне последних неудач «Интера» все реально сократить, но очень много этих «но», которые играют против «Милана». В первую очередь стоит отметить фактор Массимилиано Аллегри, который способен перемудрить, а второе: плохая форма лидеров, которые стали блеклой копией себя первой части чемпионата. Один только Модрич запредельно стабилен и должно быть стыдно остальным, что дед не только играет лучше всех, но и километраж наматывает на уровне топ-5 игроков команды. Добротный пинок лидерам поможет «Милану» побороться за трофей, хоть шансы не самые серьезные.

«Милан» фаворит и если все же желание стать обладателем Скудетто есть, то должны побеждать в каждом оставшемся матче. Против «Лацио» на «россонери» победа котируется за 1.96, но лучше взять ТБ4.5 по желтым карточкам за 1.85.

Getty Images/Global Images Ukraine



16.03. 21:45. «Кремонезе» – «Фиорентина». Победа «Фиорентины» за 1.87

Последний матч тура между аутсайдерами пройдет в понедельник, в 21:45 на «Стадионе имени Джованни Дзини». Марко Ди Белло будет судить и отвечает за порядок.

«Кремонезе» настолько уверенно рвался в зону вылета, что собственно там команда и оказалась. Побед нету с 7 декабря прошлого года, за 9 последних матчей забили 2 гола и пропустили 17 – все по делу и их даже ничуть не жаль. В активе «Кремонезе» 24 очка, что на 1 меньше, чем у соперника по 29-му туру: ожидается заруба за 3 очка, которые котируются, как все 9. Согласно словам классиков – любая серия имеет свойство заканчиваться, но вряд ли это уместно для «Кремонезе». Ну не выглядят они настолько уверенно, чтобы выиграть, по крайней мере сейчас. В лазарете трое, но они основными не считаются, потому спихнуть неудачи на них не выйдет. Давиде Никола так и не смог настроить команду на позитив и еще туров 5-7 назад обсуждалось его увольнение – почему не решились? Теперь уже поздно, стоит доигрывать и показать себя с лучшей стороны, причем не только тренеру, но и игрокам.

«Фиорентина» после домашнего позорища в Лиге Конференций еще два матча провалила в Серии А, но очередной польский соперник снова покорился «фиалкам». Правда снова удалось добыть победу не без нервов и даже пропустили первыми. Дальше быстренько сравняли, а выиграть удалось на последних минутах. Зато есть победа и теперь бы не повторить ошибки прошлого в ответной игре. Если пройдут дальше, их ждет кто-то из пары АЕК – «Кристал Пэлас» и это тоже не самые сильные соперники, вполне проходимые. В Серии А на одно очко выше зоны вылета, что не радует фанатов из-за постоянной нервозности. Но эта «Фиорентина» может вырваться из борьбы за выживание. Снова повреждение у Кина, а также травма у Соломона – это не радует, но есть Гюдмюндссон, Пикколи, Фаджоли и Мандрагора как минимум, чтобы помочь команде побеждать.

«Фиорентина» фаворит и не зря – победу за 1.87 можно забирать, ведь даже усталость после ЛК не должна сыграть против «фиалок», жаждущих выбраться с нижней части таблицы. На момент написания статьи не было в линии предложений по угловым и повреждениям, но как появятся можно забирать ТБ. «Фиалки» любят угловые, а «Кремонезе» желтые.

Статистический раздел

Наконец-то в прошлом туре домашние команды вспомнили о своих болельщиках и забили больше, чем гости: 17 против 10. 6 побед, всего 1 ничья и 3 поражения – 28-й тур точно запомнится, как несладкий домашний прием для гостевых клубов. Без 0:0 не обошлось, но в целом было немало интересного.

Что там по командной статистике:

Владение мячом: «Комо» (61.2 %), «Интер» (60.4 %), «Наполи» (57.6 %).

«Сухие» ворота: «Интер» (15), «Комо» и «Милан» по 13.

Зрителей: «Милан» (73 043), «Интер» (72 437), «Рома» (62 763).

Удары в створ: «Интер» (6.3), «Ювентус» (6), «Комо» (5).

Точные передачи: «Интер» (475.9), «Комо» (463.8), «Наполи» (463.2).

Точные длинные передачи: «Болонья» (32.5), «Аталанта» (26.5), «Пиза» (25.7).

Угловые удары: «Интер» (194), «Аталанта» (167), «Наполи» (146).

Перехваты: «Верона» (10.2), «Рома» (9), «Пиза» (8.8).

Отборы: «Верона» (18.4), «Лечче» (18.1), «Дженоа» (16.9).

Нарушения за матч: «Верона» (15.8), «Кальяри» (15.1), «Рома» (14.5).

Лидеры по желтым «Кальяри» (65) и «Фиорентина» (63). По красным так никто и не смог превзойти «Лацио» – у них их 7.

По игрокам перемен среди топов нету: у Лаутаро 14 голов, у Димарко 14 ассистов. Однако дальше ведется мощнейшая борьба! В бомбардирской гонке сразу 6 футболистов забили по 9 голов: Пас, Дувикас, Йылдыз, Хойлунд, Леау, Дэвис. Среди ассистентов немного приблизились к Димарко Хесус Родригес и Арман Лорьент – правда у них лишь по 7 голевых и это на столько же меньше, чем у Федерико.

Другие статистические показатели:

Удары в створ: Никола Крстович (1.9), Кристиан Пулишич (1.8), Эван Фергюсон (1.7).

Удары: Никола Крстович (5.5), Мойзе Кен (4.6), Джанлука Скамакка (4).

Точные передачи: Амир Ррахмани (77.4), Мануэль Локателли (74.8), Серхи Роберто (74).

Точные длинные передачи: Никола Моро (7.9), Мануэль Локателли (5.6), Лука Модрич (5.4).

Отборы: Патрицио Мазини (4.5), Закария Абухляль (3.9), Никколо Фортини (3.7).

Перехваты: Роберто Гальярдини (2.5), Армель Белла-Кочап (2.3), Джорджо Скальвини (2).

Выносы: Лео Остигард (7.7), Томас Кристенсен (7.6), Тарик Мухаремович (7.5).

«Сухие» ворота: Ян Зоммер (14), Жан Бюте (13), Миле Свилар (12).

Процент сэйвов: Миле Свилар (79.4 %), Майк Меньян (78.7 %), Жан Бюте (77.7 %).

Сэйвы: Эмиль Аудеро (4.2), Ариянет Мурич (3.7), Адриан Семпер (3.5).

Больше всех за игру нарушает Лоренцо Лукка – 3.8 в среднем. Мариано Тройло все еще лидер по красным, а топы по желтым: Манчини, Понграчич и Малиновский, у которых по 9 ЖК. Вот такие интересные данные и хочется поскорее посмотреть 29-й тур!