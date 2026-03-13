Райя против Зоммера. Кто сыграет больше «сухих» матчей в сезоне?

Испанский вратарь «Арсенала» Давид Райя лидирует среди всех голкиперов топ-5 европейских чемпионатов по количеству матчей без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В активе испанца 19 «сухих» матчей, что составляет ровно половину от всех его сыгранных матчей в сезоне (38).

Всего на один «сухой» матч меньше у швейцарского голкипера «Интера» Яна Зоммера – 18, что также составляет 50% от общего количества сыгранных им матчей (36).

По 15 игр без пропущенных мячей имеют в своем активе Жан Бюте (Комо), Миле Свилар (Рома), Тибо Куртуа (Реал) и Дин Хендерсон (Кристал Пэлас).

Вратари топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах: