13 марта 2026, 19:45 | Обновлено 13 марта 2026, 19:46
Райя против Зоммера. Кто сыграет больше «сухих» матчей в сезоне?

Вспомним лучших голкиперов топ-5 лиг по количеству матчей без пропущенных мячей в текущем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Испанский вратарь «Арсенала» Давид Райя лидирует среди всех голкиперов топ-5 европейских чемпионатов по количеству матчей без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В активе испанца 19 «сухих» матчей, что составляет ровно половину от всех его сыгранных матчей в сезоне (38).

Всего на один «сухой» матч меньше у швейцарского голкипера «Интера» Яна Зоммера – 18, что также составляет 50% от общего количества сыгранных им матчей (36).

По 15 игр без пропущенных мячей имеют в своем активе Жан Бюте (Комо), Миле Свилар (Рома), Тибо Куртуа (Реал) и Дин Хендерсон (Кристал Пэлас).

Вратари топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах:

  • 19 – Давид Райя (Арсенал), 38 матчей
  • 18 – Ян Зоммер (Интер), 36 матчей
  • 15 – Жан Бюте (Комо), 33 матча
  • 15 – Миле Свилар (Рома), 37 матчей
  • 15 – Тибо Куртуа (Реал), 39 матчей
  • 15 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас), 39 матчей
  • 14 – Майк Меньян (Милан), 31 матч
  • 14 – Хоан Гарсия (Барселона), 33 матча
  • 14 – Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити), 34 матча
  • 14 – Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд), 38 матчей
