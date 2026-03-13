128 результативных действий на троих. Уникальная статистика лидеров Баварии

Трио нападающих мюнхенской «Баварии» (Гарри Кейн, Майкл Олисе и Луис Диас) совершило 128 результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов больше нет ни одной, в составе которой 3 футболиста в сумме совершили 100+ голевых действий в текущем сезоне.

Ближайшими преследователями мюнхенской тройки являются игроки «Реала» Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, в активе которых 86 результативных действий.

Третье место занимает трио из «Барселоны» (Ламин Ямаль, Фермин Лопес и Маркус Решфорд) – 83 голевых действия.

Лучшие трио игроков команд топ-5 лиг по количеству суммарных результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах: