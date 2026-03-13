128 результативных действий на троих. Уникальная статистика лидеров Баварии
Кейн, Олисе и Диас являются единственным трио в топ-5 лигах из 100+ рез. действиями в сезоне
Трио нападающих мюнхенской «Баварии» (Гарри Кейн, Майкл Олисе и Луис Диас) совершило 128 результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов больше нет ни одной, в составе которой 3 футболиста в сумме совершили 100+ голевых действий в текущем сезоне.
Ближайшими преследователями мюнхенской тройки являются игроки «Реала» Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, в активе которых 86 результативных действий.
Третье место занимает трио из «Барселоны» (Ламин Ямаль, Фермин Лопес и Маркус Решфорд) – 83 голевых действия.
Лучшие трио игроков команд топ-5 лиг по количеству суммарных результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах:
- 128 – Бавария (Кейн – 50, Олисе – 41, Диас – 37)
- 86 – Реал (Мбаппе – 44, Винисиус – 24, Вальверде – 18)
- 83 – Барселона (Ямаль – 35, Фермин – 25, Решфорд – 23)
- 72 – Марсель (Гринвуд – 33, Обамеянг – 22, Пайшао – 17)
- 70 – Манчестер Сити (Холанд – 36, Шерки – 19, Фоден – 15)
