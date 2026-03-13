Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 марта 2026, 15:43 | Обновлено 13 марта 2026, 15:56
128 результативных действий на троих. Уникальная статистика лидеров Баварии

Кейн, Олисе и Диас являются единственным трио в топ-5 лигах из 100+ рез. действиями в сезоне

128 результативных действий на троих. Уникальная статистика лидеров Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

Трио нападающих мюнхенской «Баварии» (Гарри Кейн, Майкл Олисе и Луис Диас) совершило 128 результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов больше нет ни одной, в составе которой 3 футболиста в сумме совершили 100+ голевых действий в текущем сезоне.

Ближайшими преследователями мюнхенской тройки являются игроки «Реала» Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, в активе которых 86 результативных действий.

Третье место занимает трио из «Барселоны» (Ламин Ямаль, Фермин Лопес и Маркус Решфорд) – 83 голевых действия.

Лучшие трио игроков команд топ-5 лиг по количеству суммарных результативных действий в сезоне 2025/26 во всех турнирах:

  • 128 – Бавария (Кейн – 50, Олисе – 41, Диас – 37)
  • 86 – Реал (Мбаппе – 44, Винисиус – 24, Вальверде – 18)
  • 83 – Барселона (Ямаль – 35, Фермин – 25, Решфорд – 23)
  • 72 – Марсель (Гринвуд – 33, Обамеянг – 22, Пайшао – 17)
  • 70 – Манчестер Сити (Холанд – 36, Шерки – 19, Фоден – 15)
Гарри Кейн Майкл Олисе Луис Диас Бавария Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Федерико Вальверде Реал Мадрид Ламин Ямаль Фермин Лопес Маркус Рэшфорд Барселона Мейсон Гринвуд Пьер-Эмерик Обамеянг Игор Пайшао Марсель Эрлинг Холанд Райан Шерки Фил Фоден Манчестер Сити
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
