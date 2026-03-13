Экс-игрок Шахтера: «Это серьезная потеря. Туран должен решить проблему»

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Виктор Грачев прокомментировал проблемы «горняков» после матча 1/8 финала Лиги конференций с польским «Лехом» – 3:1.

Из-за травм главный тренер украинской команды потерял защитника Николая Матвиенко, полузащитника Дмитрия Крыськива, а Валерий Бондарь из-за перебора предупреждений не сыграет во второй игре.

«Потеря Бондаря достаточно серьезная, как и Матвиенко, но «Шахтер» имеет длинную скамейку запасных – заменить Валерия и Николая тренер найдет кем. Есть же Марлон, не Гомес, а другой. Есть Алаа Грамм.

Это не катастрофическая проблема, как и потенциальная потеря Дмитрия Крыськива. Еще не ясно, что там у него за повреждение. Может, надеюсь, и Матвиенко восстановится.

Что касается кадровых моментов, я переживаю меньше, потому что Туран эту проблему должен решить – у него с составом все в порядке, может делать ротацию и результат от этого не страдает.

Вот на игру против «Леха» не вышел Траоре, я удивился, потому что Лассина сейчас в ударе. Вообще очень нравится он мне, максимально мощный центральный нападающий. Наконец-то его «прорвало»!

Почему не дал ему Туран сыграть хоть минут 10-15, трудно сказать, но тренеру виднее. Возможно, бережет на матч против «Металлиста 1925» в чемпионате, а это тоже будет важная игра», – подытожил Грачев.