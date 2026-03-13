В Украину вернулся футболист, который последний год не выходил на поле

Бывший защитник сборной Алжира Янис Амаш вернулся в чемпионат Украины и определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

По информации источника, 26-летний футболист договорился о сотрудничестве с «Александрией», подписав контракт до завершения нынешнего сезона.

Амаш начинал свою карьеру в чемпионате Франции, где играл за «Ниццу» и «Ред Стар». С августа 2022 по июля 2023 года защищал цвета «Днепра-1», где провел 19 матчей (три гола, пять ассистов).

После ухода из украинского клуба Янис защищал цвета португальской «Ароки» и алжирского «Орана», который покинул в февраля 2025 года, получив статус свободного агента.

В активе Амаша, который уже год находится вне футбола – одна игра в составе сборной Алжира. Трансферная стоимость левого защитника составляет 500 тысяч евро.