Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Украину вернулся футболист, который последний год не выходил на поле
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 13:21 |
1586
1

В Украину вернулся футболист, который последний год не выходил на поле

Бывший защитник сборной Алжира Янис Амаш договорился о сотрудничестве с «Александрией»

13 марта 2026, 13:21 |
1586
1 Comments
В Украину вернулся футболист, который последний год не выходил на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Янис Амаш

Бывший защитник сборной Алжира Янис Амаш вернулся в чемпионат Украины и определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

По информации источника, 26-летний футболист договорился о сотрудничестве с «Александрией», подписав контракт до завершения нынешнего сезона.

Амаш начинал свою карьеру в чемпионате Франции, где играл за «Ниццу» и «Ред Стар». С августа 2022 по июля 2023 года защищал цвета «Днепра-1», где провел 19 матчей (три гола, пять ассистов).

После ухода из украинского клуба Янис защищал цвета португальской «Ароки» и алжирского «Орана», который покинул в февраля 2025 года, получив статус свободного агента.

В активе Амаша, который уже год находится вне футбола – одна игра в составе сборной Алжира. Трансферная стоимость левого защитника составляет 500 тысяч евро.

По теме:
Холанд выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 совершил неожиданный трансфер
Александр ПОКЛОНСКИЙ: «Динамо переживает эмоциональный подъем»
Александрия Янис Амаш трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Камон, Плей
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нужно много денег. Известно, почему Карпаты не меняют тренера
Футбол | 13 марта 2026, 13:31 3
Нужно много денег. Известно, почему Карпаты не меняют тренера
Нужно много денег. Известно, почему Карпаты не меняют тренера

Нужны деньги на увольнение Фернандеса и назначение Кобина

Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13 марта 2026, 02:25 35
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!

Невероятно! Элина в трех сетах переиграла Игу в четвертьфинале тысячника в Калифорнии

Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футбол | 13.03.2026, 09:30
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Маркевич нашел тренера для Карпат: «Я не знаю, кто там сможет работать»
Футбол | 13.03.2026, 13:49
Маркевич нашел тренера для Карпат: «Я не знаю, кто там сможет работать»
Маркевич нашел тренера для Карпат: «Я не знаю, кто там сможет работать»
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Футбол | 12.03.2026, 22:52
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Олександрію треба втримати в УПЛ! 😌
Ответить
0
Популярные новости
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 4
Теннис
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда не будет существовать без лидеров»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда не будет существовать без лидеров»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 16
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем