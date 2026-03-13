Арда ТУРАН: «Он может выйти на топ-уровень. Огромный талант»

Наставник Шахтера Арда Туран в интервью клубному каналу оценил победу над Лехом 3:1 в матче 1/8 финала Лиги конференций и отдельно выделил молодого форвард Изаки Силву.

«Мы пытались контролировать ход игры, но нельзя хорошо играть все 90 минут против чемпиона Польши, который выступает перед своим заполненным стадионом. Но наши футболисты сыграли хорошо, хотя некоторым по 18 лет. Результат мог быть другим, если бы мы были более опытными и аккуратными».

«Самое важное – как команда себя поведет после этой победы. Сперва нужно как следует провести новый матч в УПЛ, а потом думать про ответную встречу. Еще ничего не закончено».

«Празднование после гола Изаки? Да, я был очень рад. Я ему накануне сказал – ты получишь шанс. У него невероятный талант и потенциал, чтобы выйти на топ-уровень. Но ему 19 лет, его нужно оберегать», - сказал Туран.