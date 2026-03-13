ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 совершил неожиданный трансфер

Харьковский Металлист 1925 официально объявил о начале сотрудничества с украинской журналисткой Еллой Иванюкович.Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Рады презентовать вам новую ведущую клуба – Эллу Иванюкович», – лаконично говорится в сообщении.

Элла хорошо известна футбольному сообществу Украины, ведь до этого работала в ведущих спортивных украинских медиа.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Металлист 1925 занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 31 зачетный пункт после 18 сыгранных матчей.