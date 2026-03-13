Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 совершил неожиданный трансфер
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 10:17 | Обновлено 13 марта 2026, 10:43
1586
1

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 совершил неожиданный трансфер

Элла Иванюкович стала ведущей клубного канала харьковчан

13 марта 2026, 10:17 | Обновлено 13 марта 2026, 10:43
1586
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 совершил неожиданный трансфер
ФК Металлист 1925.

Харьковский Металлист 1925 официально объявил о начале сотрудничества с украинской журналисткой Еллой Иванюкович.Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Рады презентовать вам новую ведущую клуба – Эллу Иванюкович», – лаконично говорится в сообщении.

Элла хорошо известна футбольному сообществу Украины, ведь до этого работала в ведущих спортивных украинских медиа.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Металлист 1925 занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 31 зачетный пункт после 18 сыгранных матчей.

По теме:
Клуб Украинской Премьер-лиги внес в заявку на сезон почти 60 футболистов
СК Полтава – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Защитник Оболони: «Матч з Динамо? Это будет битва за Киев»
Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. УАФ не согласна с Шахтером: никаких трех пенальти
Футбол | 13 марта 2026, 03:55 9
ВИДЕО. УАФ не согласна с Шахтером: никаких трех пенальти
ВИДЕО. УАФ не согласна с Шахтером: никаких трех пенальти

В матче Шахтера и Александрии нарушений в штрафной не было

Защитник Шахтера: «Я не знаю, рефери намеренно меня так не любит...»
Футбол | 13 марта 2026, 09:36 0
Защитник Шахтера: «Я не знаю, рефери намеренно меня так не любит...»
Защитник Шахтера: «Я не знаю, рефери намеренно меня так не любит...»

Валерий Бондарь поделился эмоциями после победы «горняков» под польским Лехом

Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13.03.2026, 02:25
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Футбол | 12.03.2026, 22:52
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футбол | 12.03.2026, 21:42
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Элла Янукович как аллюзия на теплый ламповый звук славных времен олигархического футбола
Ответить
+2
Популярные новости
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 3
Бокс
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
11.03.2026, 13:30 6
Другие виды
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 8
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 4
Бокс
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
13.03.2026, 07:04 3
Футбол
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
11.03.2026, 22:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем