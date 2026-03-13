Романтика в Париже. Жена Забарного показала свидание с футболистом ПСЖ
Ангелина Забарная поделилась атмосферными фото
Жена футболиста ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась в социальных сетях фотографиями с романтического свидания.
Пара провела время в Париже. Супруги прогулялись по городу, а затем посетили ресторан с террасой и видом на архитектуру французской столицы.
На снимках Забарные позируют вместе и наслаждаются атмосферой Парижа. Романтическое настроение дня дополнил большой букет роз, который Ангелина также показала на фото.
В комментариях подписчики отмечают, что пара выглядит очень гармонично и называют их одной из самых красивых футбольных пар Украины.
