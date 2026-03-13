Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 марта 2026, 01:52 | Обновлено 13 марта 2026, 02:10
Романтика в Париже. Жена Забарного показала свидание с футболистом ПСЖ

Ангелина Забарная поделилась атмосферными фото

Романтика в Париже. Жена Забарного показала свидание с футболистом ПСЖ
Instagram. Илья и Ангелина Забарные

Жена футболиста ПСЖ и сборной Украины Ильи ЗабарногоАнгелина Забарная – поделилась в социальных сетях фотографиями с романтического свидания.

Пара провела время в Париже. Супруги прогулялись по городу, а затем посетили ресторан с террасой и видом на архитектуру французской столицы.

На снимках Забарные позируют вместе и наслаждаются атмосферой Парижа. Романтическое настроение дня дополнил большой букет роз, который Ангелина также показала на фото.

В комментариях подписчики отмечают, что пара выглядит очень гармонично и называют их одной из самых красивых футбольных пар Украины.

