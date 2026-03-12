Футболист АПЛ расстался со звездой футбола и уже нашел новую девушку
Дуглас Луис после расставания с Алишей Леманн начал встречаться с 19-летней моделью
Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис оказался в центре внимания из-за изменений в личной жизни.
По информации британских СМИ, 27-летний бразилец начал встречаться с 19-летней моделью Дудой Гаспар. Сообщается, что их отношения начались после расставания футболиста с предыдущей девушкой – швейцарской футболисткой Алишей Леманн.
Пара уже публикует совместные фотографии в соцсетях и проводит время вместе.
Интересно, что новая избранница Луиса связана с футбольным миром. Дуда Гаспар – дочь Эду Гаспара, который работает глобальным руководителем футбольного направления клуба «Ноттингем Форест».
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Douglas Luiz (27) has started a relationship with his new 19-year old girlfriend, Duda Gaspar, swapping football player Alisha Lehmann for teenage Brazilian model.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 12, 2026
Duda Gaspar is also the daughter of Edu Gaspar, Nottingham Forest's Global Head of Football.
—… pic.twitter.com/ii46XKO4Go
