12 марта 2026, 23:45 | Обновлено 12 марта 2026, 23:53
Футболист АПЛ расстался со звездой футбола и уже нашел новую девушку

Дуглас Луис после расставания с Алишей Леманн начал встречаться с 19-летней моделью

12 марта 2026, 23:45 | Обновлено 12 марта 2026, 23:53
Футболист АПЛ расстался со звездой футбола и уже нашел новую девушку
X. Дуглас Луис, Дуда Гаспар и Алиша Леманн

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис оказался в центре внимания из-за изменений в личной жизни.

По информации британских СМИ, 27-летний бразилец начал встречаться с 19-летней моделью Дудой Гаспар. Сообщается, что их отношения начались после расставания футболиста с предыдущей девушкой – швейцарской футболисткой Алишей Леманн.

Пара уже публикует совместные фотографии в соцсетях и проводит время вместе.

Интересно, что новая избранница Луиса связана с футбольным миром. Дуда Гаспар – дочь Эду Гаспара, который работает глобальным руководителем футбольного направления клуба «Ноттингем Форест».

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Douglas Luiz (27) has started a relationship with his new 19-year old girlfriend, Duda Gaspar, swapping football player Alisha Lehmann for teenage Brazilian model.

Duda Gaspar is also the daughter of Edu Gaspar, Nottingham Forest's Global Head of Football.

—… pic.twitter.com/ii46XKO4Go

— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 12, 2026
Комментарии 1
Prokop_Andriy
