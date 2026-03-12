Футболист АПЛ расстался со звездой футбола и уже нашел новую девушку

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис оказался в центре внимания из-за изменений в личной жизни.

По информации британских СМИ, 27-летний бразилец начал встречаться с 19-летней моделью Дудой Гаспар. Сообщается, что их отношения начались после расставания футболиста с предыдущей девушкой – швейцарской футболисткой Алишей Леманн.

Пара уже публикует совместные фотографии в соцсетях и проводит время вместе.

Интересно, что новая избранница Луиса связана с футбольным миром. Дуда Гаспар – дочь Эду Гаспара, который работает глобальным руководителем футбольного направления клуба «Ноттингем Форест».