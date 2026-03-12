ФОТО. Полная концентрация. Шахтер провел финальную разминку перед Лехом

Игроки донецкого Шахтера провели финальную разминку перед первым матчем 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Леха.

Пресс-служба горняков опубликовала соответствующие фотографии: «Готовы! 👊 Полная концентрация! 👊»

Поединок между Лехом и Шахтером начнется 12 марта в 19:45 по Киеву в городе Познань, Польша.

