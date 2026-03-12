Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Полная концентрация. Шахтер провел финальную разминку перед Лехом
Лига конференций
12 марта 2026, 19:39 |
121
0

ФОТО. Полная концентрация. Шахтер провел финальную разминку перед Лехом

Первый матч 1/8 финала Лиги конференции начнется 12 марта в Познане в 19:45 по Киеву

12 марта 2026, 19:39 |
121
0
ФОТО. Полная концентрация. Шахтер провел финальную разминку перед Лехом
ФК Шахтер

Игроки донецкого Шахтера провели финальную разминку перед первым матчем 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против Леха.

Пресс-служба горняков опубликовала соответствующие фотографии: «Готовы! 👊 Полная концентрация! 👊»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок между Лехом и Шахтером начнется 12 марта в 19:45 по Киеву в городе Познань, Польша.

ФОТО. Полная концентрация. Шахтер провел финальную разминку перед Лехом

По теме:
Лех – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Познани, где сыграет матч ЛК против Леха
ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Лехом в 1/8 финала ЛК
фото Шахтер Донецк Лех Познань Лех - Шахтер Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 12 марта 2026, 18:54 0
Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 12 марта в 19:45 по Киеву

Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч 1/8 финала ЛК против Леха
Футбол | 12 марта 2026, 18:33 24
Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч 1/8 финала ЛК против Леха
Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч 1/8 финала ЛК против Леха

Первый поединок плей-офф состоится 12 марта в 19:45 в городе Познань

Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Футбол | 12.03.2026, 06:23
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2026, 00:55
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Теннис | 11.03.2026, 23:44
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 3
Бокс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
11.03.2026, 22:55
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 8
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 6
Бокс
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11.03.2026, 17:32 48
Футбол
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
11.03.2026, 13:30 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем