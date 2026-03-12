Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 марта 2026, 17:35 | Обновлено 12 марта 2026, 18:09
Неожиданное решение Реала. Лунин готов и ждет

Неожиданное решение Реала. Лунин готов и ждет
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации популярного ресурса Marca, наставник Реала Альваро Арбелоа после сложного матча Лиги чемпионов против Манчестер Сити планирует большую ротацию на субботний поединок Ла Лиги против аутсайдера Эльче.

Учитывая небольшое количество времени между матчами и большое количество травм и уставших игроков, тренер намерен дать отдохнуть Рюдигеру, Александеру-Арнольду, Тчуамени, Менди и Вальверде.

Отдельно указано, что отдых может получить вратарь Тибо Куртуа, а вместо него четвертый матч в сезоне и первый в Ла Лиге сыграет украинский вратарь Андрей Лунин.

В этом сезоне Лунин играл в Кубке Испании и Лиге чемпионов. Сообщается, что Андрей находится в хороших физических кондициях и ждет свой шанс.

Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
