Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити после поражения от Реала захотел купить лучшего игрока в мире
Франция
14 марта 2026, 04:02
Ман Сити после поражения от Реала захотел купить лучшего игрока в мире

Дембеле может перейти в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Агент французского вингера Усмана Дембеле провел тайную встречу с представителями «Манчестер Сити», что породило слухи о возможном трансфере в Премьер-лигу.

Агент игрока Мусса Сиссоко был замечен в мадридском отеле, где встретился со спортивным директором «горожан» Угу Вианой. Сообщается, что функционер находился в Испании на матче «Манчестер Сити» против «Реала» и обсуждал детали перехода.

28-летний Дембеле в настоящее время выступает за «ПСЖ» и имеет контракт еще примерно на два с половиной года, но переговоры о его продлении зашли в тупик.

В прошлом сезоне француз забил 33 гола и сделал 15 ассистов, а в текущем – 12 мячей и 6 результативных передач, несмотря на травмы.

трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Манчестер Сити ПСЖ Усман Дембеле
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем