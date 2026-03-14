Ман Сити после поражения от Реала захотел купить лучшего игрока в мире

Агент французского вингера Усмана Дембеле провел тайную встречу с представителями «Манчестер Сити», что породило слухи о возможном трансфере в Премьер-лигу.

Агент игрока Мусса Сиссоко был замечен в мадридском отеле, где встретился со спортивным директором «горожан» Угу Вианой. Сообщается, что функционер находился в Испании на матче «Манчестер Сити» против «Реала» и обсуждал детали перехода.

28-летний Дембеле в настоящее время выступает за «ПСЖ» и имеет контракт еще примерно на два с половиной года, но переговоры о его продлении зашли в тупик.

В прошлом сезоне француз забил 33 гола и сделал 15 ассистов, а в текущем – 12 мячей и 6 результативных передач, несмотря на травмы.