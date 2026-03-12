Вальверде оформил четвертый самый быстрый хет-трик Реала в Лиге чемпионов

Уругвайский полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде стал автором четвертого быстрейшего хет-трика (22 мин.) в истории «сливочных» в Лиге чемпионов.

Произошло это в первом матче 1/8 финала ЛЧ против Манчестер Сити.

Вальверде уже в первом тайме отличился тремя голами: на 20-й, 27-й и 42-й минутах.

В истории Реала лишь трем футболистам удалось оформить хет-трик в Лиге чемпионов быстрее уругвайца: Килиану Мбаппе в текущем сезоне (7 минут, против Олимпиакоса), Криштиану Роналду в сезоне 2015/16 (11 минут, против Мальме) и Кариму Бензема в сезоне 2021/22 (17 минут против ПСЖ).

Игроки Реала с самыми быстрыми хет-триками в Лиге чемпионов (в минутах)