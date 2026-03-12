Вальверде оформил четвертый самый быстрый хет-трик Реала в Лиге чемпионов
Уругвайскому полузащитнику понадобилось 22 минуты для трех голов в ворота Манчестер Сити
Уругвайский полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде стал автором четвертого быстрейшего хет-трика (22 мин.) в истории «сливочных» в Лиге чемпионов.
Произошло это в первом матче 1/8 финала ЛЧ против Манчестер Сити.
Вальверде уже в первом тайме отличился тремя голами: на 20-й, 27-й и 42-й минутах.
В истории Реала лишь трем футболистам удалось оформить хет-трик в Лиге чемпионов быстрее уругвайца: Килиану Мбаппе в текущем сезоне (7 минут, против Олимпиакоса), Криштиану Роналду в сезоне 2015/16 (11 минут, против Мальме) и Кариму Бензема в сезоне 2021/22 (17 минут против ПСЖ).
Игроки Реала с самыми быстрыми хет-триками в Лиге чемпионов (в минутах)
- 7 – Килиан Мбаппе (2025/26, против Олимпиакоса)
- 11 – Криштиану Роналду (2015/16, против Мальме)
- 17 – Карим Бензема (2021/22, против ПСЖ)
- 22 – Федерико Вальверде (2025/26, против Манчестер Сити)
- 25 – Карим Бензема (2021/22, против Челси)
- 26 – Криштиану Роналду (2015/16, против Шахтера)
- 27 – Криштиану Роналду (2013/14, против Галатасарая)
- 28 – Винисиус Жуниор (2024/25, против Боруссии Дортмунд)
- 33 – Криштиану Роналду (2016/17, против Баварии)
- 39 – Криштиану Роналду (2012/13, против Аякса)
