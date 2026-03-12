Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-полузащитник сборной Украины: «Шахтеру надо помнить...»
Лига конференций
12 марта 2026, 13:53 |
211
0

Экс-полузащитник сборной Украины: «Шахтеру надо помнить...»

Адриан Пуканыч считает, что «Лех» не воспользуется тем, что два матча состоятся в Польше

12 марта 2026, 13:53 |
211
0
Экс-полузащитник сборной Украины: «Шахтеру надо помнить...»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в 1/8 финала Лиги конференций между «горняками» и польским «Лехом».

«Думаю, что по итогам двух поединков путевку в четвертьфинал получит «Шахтер». А то, что оба поединка пройдут в Польше, не должно пугать.

Это только заставит «горняков» действовать с максимальной концентрацией, в конце концов, когда выходишь на поле, полностью сосредоточен на игре и не реагируешь на возгласы с трибун.

Хотя, конечно, футболистам «Шахтера» нужно помнить, что у «Леха» очень шумные болельщики. Однако уверен, что в Познани «горняки» своими изысканными действиями усмирят 12 игроков хозяев.

Очень важно, что снова начал забивать «наконечник» атак «Шахтера» Траоре. В последнее время его постоянно преследовали травмы, но он в нужный момент вернулся в строй и качественно выполняет свою миссию.

Если откровенно, меня больше беспокоит будет ли порядок в центре обороны «Шахтера». Тем более еще неизвестно, сыграет ли ключевой защитник Николай Матвиенко. Остается надеяться, что наставник Арда Туран сделает правильный выбор».

Первый поединок «Лех» – «Шахтер» начнется 12 марта в Познани в 19:45 по киевскому времени, его будет обслуживать норвежская бригада судей во главе с Рохитом Сагги.

По теме:
Букмекеры оценили шансы Шахтера переиграть Лех в первом матче 1/8 финала ЛК
Наставник Леха назвал вещь, которую никогда не делают бразильцы Шахтера
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Познань в день матча против Леха
Лига конференций Лех Познань Шахтер Донецк Лех - Шахтер Адриан Пуканыч Арда Туран Лассина Траоре Николай Матвиенко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 12 марта 2026, 00:55 16
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс

Элина переиграла Катерину Синякову, которая отказалась от продолжения матча во втором сете

В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
Футбол | 11 марта 2026, 19:45 1
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного

«Челси» проведет матч против «ПСЖ»

Коуч Леха удивил словами о Шахтере перед матчем Лиги конференций
Футбол | 12.03.2026, 08:16
Коуч Леха удивил словами о Шахтере перед матчем Лиги конференций
Коуч Леха удивил словами о Шахтере перед матчем Лиги конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12.03.2026, 06:57
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Сборная Швеции потеряла сразу троих вратарей перед матчем с Украиной
Футбол | 12.03.2026, 12:37
Сборная Швеции потеряла сразу троих вратарей перед матчем с Украиной
Сборная Швеции потеряла сразу троих вратарей перед матчем с Украиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
Определен лучший теннисист за всю историю
Определен лучший теннисист за всю историю
10.03.2026, 08:55 8
Теннис
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 29
Футбол
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
10.03.2026, 09:37 3
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем