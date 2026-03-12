Экс-полузащитник сборной Украины: «Шахтеру надо помнить...»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в 1/8 финала Лиги конференций между «горняками» и польским «Лехом».

«Думаю, что по итогам двух поединков путевку в четвертьфинал получит «Шахтер». А то, что оба поединка пройдут в Польше, не должно пугать.

Это только заставит «горняков» действовать с максимальной концентрацией, в конце концов, когда выходишь на поле, полностью сосредоточен на игре и не реагируешь на возгласы с трибун.

Хотя, конечно, футболистам «Шахтера» нужно помнить, что у «Леха» очень шумные болельщики. Однако уверен, что в Познани «горняки» своими изысканными действиями усмирят 12 игроков хозяев.

Очень важно, что снова начал забивать «наконечник» атак «Шахтера» Траоре. В последнее время его постоянно преследовали травмы, но он в нужный момент вернулся в строй и качественно выполняет свою миссию.

Если откровенно, меня больше беспокоит будет ли порядок в центре обороны «Шахтера». Тем более еще неизвестно, сыграет ли ключевой защитник Николай Матвиенко. Остается надеяться, что наставник Арда Туран сделает правильный выбор».

Первый поединок «Лех» – «Шахтер» начнется 12 марта в Познани в 19:45 по киевскому времени, его будет обслуживать норвежская бригада судей во главе с Рохитом Сагги.