Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Швеции: «Хотим выйти на ЧМ. Сперва нужно обыграть Украину»
Чемпионат мира
12 марта 2026, 16:45 | Обновлено 12 марта 2026, 17:11
483
0

Тренер сборной Швеции: «Хотим выйти на ЧМ. Сперва нужно обыграть Украину»

Поттер оценил подписание контракта

12 марта 2026, 16:45 | Обновлено 12 марта 2026, 17:11
483
0
Тренер сборной Швеции: «Хотим выйти на ЧМ. Сперва нужно обыграть Украину»
svenskfotboll.se. Грэм Поттер

Наставник сборной Швеции Грэм Поттер оценил подписание нового контракта до 2030 года перед матчем полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против сборной Украины.

«Новый контракт ничего не меняет в краткосрочной перспективе. Мы хотим выйти на чемпионат мира, но сперва нужно обыграть сборную Украины, а затем еще одного соперника».

«Но длительный контракт – это возможность построить что-то большое. Швеция – футбольная страна, и я хочу, чтобы сборная вернулась на большие турниры».

«Но все внимание на матч с Украиной. Невероятно важный и захватывающий поединок», – считает Поттер.

Матч Швеция – Украина пройдет 26 марта.

По теме:
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
ОФИЦИАЛЬНО. Швеция перед матчем с Украиной подписала контракт с тренером
Сборная Швеции потеряла сразу троих вратарей перед матчем с Украиной
сборная Швеции по футболу Грэм Поттер ЧМ-2026 по футболу Швеция - Украина
Иван Зинченко Источник: YouTube
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
Футбол | 11 марта 2026, 19:45 1
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного

«Челси» проведет матч против «ПСЖ»

Лунин отреагировал на сумасшедший хет-трик Вальверде в матче с Ман Сити
Футбол | 12 марта 2026, 15:58 0
Лунин отреагировал на сумасшедший хет-трик Вальверде в матче с Ман Сити
Лунин отреагировал на сумасшедший хет-трик Вальверде в матче с Ман Сити

Вратарь Реала просидел весь матч на скамейке

Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Бокс | 12.03.2026, 08:13
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Футбол | 12.03.2026, 06:23
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
УАФ впервые прокомментировала скандальный эпизод с участием Биловара
Футбол | 12.03.2026, 13:44
УАФ впервые прокомментировала скандальный эпизод с участием Биловара
УАФ впервые прокомментировала скандальный эпизод с участием Биловара
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 6
Бокс
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
12.03.2026, 03:55
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 8
Футбол
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11.03.2026, 17:32 47
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 6
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 2
Бокс
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем