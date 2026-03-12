Тренер сборной Швеции: «Хотим выйти на ЧМ. Сперва нужно обыграть Украину»

Наставник сборной Швеции Грэм Поттер оценил подписание нового контракта до 2030 года перед матчем полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против сборной Украины.

«Новый контракт ничего не меняет в краткосрочной перспективе. Мы хотим выйти на чемпионат мира, но сперва нужно обыграть сборную Украины, а затем еще одного соперника».

«Но длительный контракт – это возможность построить что-то большое. Швеция – футбольная страна, и я хочу, чтобы сборная вернулась на большие турниры».

«Но все внимание на матч с Украиной. Невероятно важный и захватывающий поединок», – считает Поттер.

Матч Швеция – Украина пройдет 26 марта.