Футболист Динамо решил помочь другому клубу УПЛ и покинул Киев

Полузащитник Самба Диалло перешел в «Рух» (Львов) на правах аренды из «Динамо» (Киев) до конца сезона.

Львовский клуб пригласил сенегальского футболиста, чтобы усилить состав в борьбе за сохранение места в Украинской Премьер-лиге. По информации журналиста Руди Галетти, главный тренер «Руха» лично настоял на приглашении игрока.

Сам Диалло согласился на переход, поскольку стремится получать больше игровой практики.

В прошлом сезоне сенегалец играл на правах аренды за «Хапоэль Иерусалим» в чемпионате Израиля, где провел 19 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. В этом сезоне он пока не выходил на поле.