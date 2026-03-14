Футболист Динамо решил помочь другому клубу УПЛ и покинул Киев
Самба Диалло продолжит карьеру в «Рухе»
Полузащитник Самба Диалло перешел в «Рух» (Львов) на правах аренды из «Динамо» (Киев) до конца сезона.
Львовский клуб пригласил сенегальского футболиста, чтобы усилить состав в борьбе за сохранение места в Украинской Премьер-лиге. По информации журналиста Руди Галетти, главный тренер «Руха» лично настоял на приглашении игрока.
Сам Диалло согласился на переход, поскольку стремится получать больше игровой практики.
В прошлом сезоне сенегалец играл на правах аренды за «Хапоэль Иерусалим» в чемпионате Израиля, где провел 19 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. В этом сезоне он пока не выходил на поле.
🚨🇺🇦 Samba Diallo has joined Rukh Lviv on loan from Dynamo Kyiv until the end of the season.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 12, 2026
The Rukh coach specifically requested him as the club fights relegation, and Diallo accepted the challenge in search of more game time. pic.twitter.com/bGkqkJn6m3
