  Футболист Динамо решил помочь другому клубу УПЛ и покинул Киев
14 марта 2026, 23:51
441
0

Футболист Динамо решил помочь другому клубу УПЛ и покинул Киев

Самба Диалло продолжит карьеру в «Рухе»

14 марта 2026, 23:51 |
441
0
Футболист Динамо решил помочь другому клубу УПЛ и покинул Киев
ФК Динамо. Самба Диалло

Полузащитник Самба Диалло перешел в «Рух» (Львов) на правах аренды из «Динамо» (Киев) до конца сезона.

Львовский клуб пригласил сенегальского футболиста, чтобы усилить состав в борьбе за сохранение места в Украинской Премьер-лиге. По информации журналиста Руди Галетти, главный тренер «Руха» лично настоял на приглашении игрока.

Сам Диалло согласился на переход, поскольку стремится получать больше игровой практики.

В прошлом сезоне сенегалец играл на правах аренды за «Хапоэль Иерусалим» в чемпионате Израиля, где провел 19 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. В этом сезоне он пока не выходил на поле.

По теме:
Динамо – Левый Берег – 3:2. Дубль Герреро. Видео голов и обзор
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
Динамо и Левый берег определили победителя в матче с пятью голами
Дмитрий Олийченко Источник: Руди Галетти
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 14 марта 2026, 01:54 9
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/2 финала состоится в ночь на 14 марта и начнется ориентировочно в 03:00

Легионер Шахтера, несмотря на войну, решил продолжить карьеру в Украине
Футбол | 14 марта 2026, 16:01 8
Легионер Шахтера, несмотря на войну, решил продолжить карьеру в Украине
Легионер Шахтера, несмотря на войну, решил продолжить карьеру в Украине

Лассина Траоре поделился мнением о российском вторжении и своем отношении к украинцам

В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
Футбол | 14.03.2026, 08:36
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Футбол | 14.03.2026, 22:35
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Бокс | 14.03.2026, 05:42
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
13.03.2026, 07:40 28
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
Гвардиола выбрал новую команду, которую возглавит после поражения от Реала
Гвардиола выбрал новую команду, которую возглавит после поражения от Реала
13.03.2026, 06:12 3
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
13.03.2026, 18:55 2
Олимпийские игры
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 05:58 36
Теннис
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 06:22
Теннис
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
13.03.2026, 04:32 2
Футбол
