4 команды, прошедшие дальше в плей-офф ЛЧ после поражения в 3+ гола

В истории Лиги чемпионов есть только 4 команды, вышедшие на следующую стадию плей-офф турнира, проиграв первый матч с разницей в 3+ гола.

В 2004 году первой командой, совершившей подобный камбэк, стал Депортиво, который после гостевого поражения от Милана со счетом 1:4 сумел дома забить 4 гола и не пропустить ни одного (4:0).

В 2017 году произошел самый яркий камбэк в истории Лиги чемпионов. Барселона после проигрыша на выезде ПСЖ с разницей в 4 гола (0:4) сумела дома одержать победу со счетом 6:1!

В 2018 и 2019 годах каталонцы уже выступили в роли жертвы. Сначала камбэк против них совершила Рома (3:0 – 1:4), а затем и Ливерпуль (4:0 – 0:3).

Как видим, во всех этих четырех случаях одной из команд был представитель Испании (2 победы и 2 поражения).

В сезоне 2025/26 в первых матчах 1/8 финала было зафиксировано 5 результатов с разницей в 3+ гола:

Аталанта – Бавария – 1:6

Атлетико – Тоттенхэм Хотспур – 5:2

ПСЖ – Челси – 5:2

Реал – Манчестер Сити – 3:0

Буде-Глимт – Спортинг – 3:0

По силам ли кому-то из проигравших команд в этих противостояниях совершить подобный камбэк?

Команды, сумевшие выйти на следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в первом матче с разницей в 3+ гола

2018/19: полуфинал, Ливерпуль, против Барселоны, 4:0 – 0:3

2017/18: четвертьфинал, Рома, против Барселоны, 3:0 – 1:4

2016/17: 1/8 финала, Барселона, против ПСЖ, 6:1 – 0:4

2003/04: четвертьфинал, Депортиво, против Милана, 4:0 – 1:4