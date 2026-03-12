4 команды, прошедшие дальше в плей-офф ЛЧ после поражения в 3+ гола
5 команд 1/8 финала ЛЧ сезона 2025/26 проиграли первые матчи с разницей в 3 и более голов
В истории Лиги чемпионов есть только 4 команды, вышедшие на следующую стадию плей-офф турнира, проиграв первый матч с разницей в 3+ гола.
В 2004 году первой командой, совершившей подобный камбэк, стал Депортиво, который после гостевого поражения от Милана со счетом 1:4 сумел дома забить 4 гола и не пропустить ни одного (4:0).
В 2017 году произошел самый яркий камбэк в истории Лиги чемпионов. Барселона после проигрыша на выезде ПСЖ с разницей в 4 гола (0:4) сумела дома одержать победу со счетом 6:1!
В 2018 и 2019 годах каталонцы уже выступили в роли жертвы. Сначала камбэк против них совершила Рома (3:0 – 1:4), а затем и Ливерпуль (4:0 – 0:3).
Как видим, во всех этих четырех случаях одной из команд был представитель Испании (2 победы и 2 поражения).
В сезоне 2025/26 в первых матчах 1/8 финала было зафиксировано 5 результатов с разницей в 3+ гола:
- Аталанта – Бавария – 1:6
- Атлетико – Тоттенхэм Хотспур – 5:2
- ПСЖ – Челси – 5:2
- Реал – Манчестер Сити – 3:0
- Буде-Глимт – Спортинг – 3:0
По силам ли кому-то из проигравших команд в этих противостояниях совершить подобный камбэк?
Команды, сумевшие выйти на следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в первом матче с разницей в 3+ гола
- 2018/19: полуфинал, Ливерпуль, против Барселоны, 4:0 – 0:3
- 2017/18: четвертьфинал, Рома, против Барселоны, 3:0 – 1:4
- 2016/17: 1/8 финала, Барселона, против ПСЖ, 6:1 – 0:4
- 2003/04: четвертьфинал, Депортиво, против Милана, 4:0 – 1:4
