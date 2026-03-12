Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 4 команды, прошедшие дальше в плей-офф ЛЧ после поражения в 3+ гола
Лига чемпионов
12 марта 2026, 11:29 |
401
0

4 команды, прошедшие дальше в плей-офф ЛЧ после поражения в 3+ гола

5 команд 1/8 финала ЛЧ сезона 2025/26 проиграли первые матчи с разницей в 3 и более голов

12 марта 2026, 11:29 |
401
0
4 команды, прошедшие дальше в плей-офф ЛЧ после поражения в 3+ гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В истории Лиги чемпионов есть только 4 команды, вышедшие на следующую стадию плей-офф турнира, проиграв первый матч с разницей в 3+ гола.

В 2004 году первой командой, совершившей подобный камбэк, стал Депортиво, который после гостевого поражения от Милана со счетом 1:4 сумел дома забить 4 гола и не пропустить ни одного (4:0).

В 2017 году произошел самый яркий камбэк в истории Лиги чемпионов. Барселона после проигрыша на выезде ПСЖ с разницей в 4 гола (0:4) сумела дома одержать победу со счетом 6:1!

В 2018 и 2019 годах каталонцы уже выступили в роли жертвы. Сначала камбэк против них совершила Рома (3:0 – 1:4), а затем и Ливерпуль (4:0 – 0:3).

Как видим, во всех этих четырех случаях одной из команд был представитель Испании (2 победы и 2 поражения).

В сезоне 2025/26 в первых матчах 1/8 финала было зафиксировано 5 результатов с разницей в 3+ гола:

  • Аталанта – Бавария – 1:6
  • Атлетико – Тоттенхэм Хотспур – 5:2
  • ПСЖ – Челси – 5:2
  • Реал – Манчестер Сити – 3:0
  • Буде-Глимт – Спортинг – 3:0

По силам ли кому-то из проигравших команд в этих противостояниях совершить подобный камбэк?

Команды, сумевшие выйти на следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в первом матче с разницей в 3+ гола

  • 2018/19: полуфинал, Ливерпуль, против Барселоны, 4:0 – 0:3
  • 2017/18: четвертьфинал, Рома, против Барселоны, 3:0 – 1:4
  • 2016/17: 1/8 финала, Барселона, против ПСЖ, 6:1 – 0:4
  • 2003/04: четвертьфинал, Депортиво, против Милана, 4:0 – 1:4
По теме:
Кварацхелия повторил достижение Мбаппе за ПСЖ в Лиге чемпионов
Буде-Глимт переписал историю Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Арбелоа на разгром в Мадриде
Лига чемпионов статистика Ливерпуль Рома Рим Барселона Депортиво Ла-Корунья
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин приблизился к грандиозному трансферу. Тренер уже дал свое добро
Футбол | 12 марта 2026, 07:45 7
Лунин приблизился к грандиозному трансферу. Тренер уже дал свое добро
Лунин приблизился к грандиозному трансферу. Тренер уже дал свое добро

Украинец может перейти в «Интер»

Буде-Глимт повторил достижение Шахтера в Лиге чемпионов
Футбол | 12 марта 2026, 09:05 5
Буде-Глимт повторил достижение Шахтера в Лиге чемпионов
Буде-Глимт повторил достижение Шахтера в Лиге чемпионов

Великолепные норвежцы выиграли уже пять кряду поединков в самом престижном клубном турнире Европы

Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Футбол | 11.03.2026, 17:32
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Теннис | 11.03.2026, 23:44
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12.03.2026, 06:57
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 9
Бокс
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 29
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 1
Бокс
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
10.03.2026, 15:35 2
Футбол
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
10.03.2026, 09:37 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем