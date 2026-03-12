Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч Леха удивил словами о Шахтере перед матчем Лиги конференций
Лига конференций
12 марта 2026, 08:16 | Обновлено 12 марта 2026, 09:22
Коуч Леха удивил словами о Шахтере перед матчем Лиги конференций

Нильс Фредериксен не считает, что «горняки» сильнее «Райо Вальекано» или «Црвены Звезды»

Коуч Леха удивил словами о Шахтере перед матчем Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Нильс Фредериксен

Главный тренер польского Леха Нильс Фредериксен поделился ожиданиями от матча против донецкого Шахтера в 1/8 финала Лиги конференций.

«Это правда, иногда трудно предсказать, как мы сыграем, но это, возможно, и хорошо, потому что наш соперник этого тоже не знает.

В этом году мы провели немало очень хороших матчей, но также случилось несколько менее удачных. Я ожидаю завтра очень хорошую игру, у нас много козырей на нашей стороне — мы сыграем на новом газоне, а на трибунах будет почти аншлаг. Надеюсь, это будет еще один вечер, который нам хорошо запомнится.

Мы сыграем против очень хорошей команды, особенно опасной с мячом. Однако я считаю, что мы можем их «наказать». Рассчитываю на достойный результат, который позволит нам думать о выходе в четвертьфинал турнира. Думаю, все решится в двухматчевом противостоянии.

Не думаю, что они сильнее «Райо Вальекано» или «Црвены Звезды». Сербы были сильнее нас физически, а «Шахтер» как раз вполне равный с нами», – сказал Фредериксен.

Матч Лех – Шахтер состоится сегодня, 12 марта. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.

Лех Познань Шахтер Донецк Лех - Шахтер Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Przeglad Sportowy
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Головне не перегоріти психологічно до матчу 
Ответить
+1
Александр Шевченко
Чем он удивил то? Шахта это ж не команда уровня Буде-Глимт. Чего ее бояться 
Ответить
0
LexХХХ
Так вони і не сильніші за ці два клуби. Просто грають так нестабільно, що можуть, як виграти Лех 5-0, так і програти з таким же рахунком.
Ответить
0
Dynamo1927
Сказал правду.! Для шахты ВСЕ ПОГАНО!
Ответить
-1
Xvalenok03
Чем он удивил?
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
