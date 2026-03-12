Коуч Леха удивил словами о Шахтере перед матчем Лиги конференций

Главный тренер польского Леха Нильс Фредериксен поделился ожиданиями от матча против донецкого Шахтера в 1/8 финала Лиги конференций.

«Это правда, иногда трудно предсказать, как мы сыграем, но это, возможно, и хорошо, потому что наш соперник этого тоже не знает.

В этом году мы провели немало очень хороших матчей, но также случилось несколько менее удачных. Я ожидаю завтра очень хорошую игру, у нас много козырей на нашей стороне — мы сыграем на новом газоне, а на трибунах будет почти аншлаг. Надеюсь, это будет еще один вечер, который нам хорошо запомнится.

Мы сыграем против очень хорошей команды, особенно опасной с мячом. Однако я считаю, что мы можем их «наказать». Рассчитываю на достойный результат, который позволит нам думать о выходе в четвертьфинал турнира. Думаю, все решится в двухматчевом противостоянии.

Не думаю, что они сильнее «Райо Вальекано» или «Црвены Звезды». Сербы были сильнее нас физически, а «Шахтер» как раз вполне равный с нами», – сказал Фредериксен.

Матч Лех – Шахтер состоится сегодня, 12 марта. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.