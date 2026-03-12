Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Месси промолчал. Интер Майами стартовал в Лиге чемпионов КОНКАКАФ с ничьей
Major League Soccer
12 марта 2026, 03:42 | Обновлено 12 марта 2026, 03:56
Месси промолчал. Интер Майами стартовал в Лиге чемпионов КОНКАКАФ с ничьей

В ночь на 12 марта цапли расписали мировую с Нэшвиллом в первом матче 1/8 финала

12 марта 2026, 03:42 | Обновлено 12 марта 2026, 03:56
Месси промолчал. Интер Майами стартовал в Лиге чемпионов КОНКАКАФ с ничьей
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер Майами провел стартовый матч в Лиге чемпионов КОНКАКАФ сезона 2026 года.

В ночь на 12 марта цапли в выездном поединке на стадионе Джодис Парк расписали безголевую ничью с Нэшвиллом – 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси провел весь матч в составе Интер Майами, голевыми действиями отличиться не сумел. Еще один экс-игрок Барселоны Луис Суарес просидел все 90 минут на скамейке для запасных.

Ответный поединок между Нэшвиллом и Интером Майами состоится 19 марта на арене Чэйз Стедиум в Форт Лодердейле. Победитель противостояния в четвертьфинале встретится либо с Америка Мехико, либо с Филадельфией Юнион.

В прошлом сезоне Кубка чемпионов Интер Майами добрался до полуфинала, где проиграл Ванкуверу (0:2, 1:3).

Лига чемпионов КОНКАКАФ 2026. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Нэшвилл – Интер Майами – 0:0

Сетка плей-офф Лиги чемпионов КОНКАКАФ

Инфографика

Лига чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами Нэшвилл (MLS) Лионель Месси Луис Суарес
