ВИДЕО. Голевое шоу в Париже: Витинья забил пятый гол в матче ПСЖ – Челси
Португалец с передачи Хвичи Кварацхелии сделал счет 3:2 в пользу парижан
Португальский хавбек Витинья сделал счет 3:2 в пользу ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Португалец отличился на 74-й минуте поединка после передачи Хвичи Кварацхелии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ПСЖ воспользовался ошибкой обороны пенсионеров, после чего Витинья красиво перекинул голкипера Филипа Йоргенсена.
ПСЖ и Челси проводят матч на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Голевое шоу в Париже: Витинья забил пятый гол в матче ПСЖ – Челси
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Денисов прокомментировал публикацию переговоров арбитров
Тренер высказался о лидерстве в клубе