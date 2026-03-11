ВИДЕО. Голевое шоу в Париже: Витинья забил пятый гол в матче ПСЖ – Челси

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
11 марта 2026, 23:41 | Обновлено 12 марта 2026, 00:24
414
0

Португалец с передачи Хвичи Кварацхелии сделал счет 3:2 в пользу парижан

Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский хавбек Витинья сделал счет 3:2 в пользу ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Португалец отличился на 74-й минуте поединка после передачи Хвичи Кварацхелии.

ПСЖ воспользовался ошибкой обороны пенсионеров, после чего Витинья красиво перекинул голкипера Филипа Йоргенсена.

ПСЖ и Челси проводят матч на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

По теме:
Грузинский вираж. ПСЖ дожал Челси на своем поле
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Сказка продолжается. Заявка на четвертьфинал ЛЧ: Буде-Глимт разбил Спортинг
Филип Йоргенсен Витинья (ПСЖ) видео голов и обзор Челси ПСЖ ПСЖ - Челси Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
