ВИДЕО. Голевое шоу в Париже: Витинья забил пятый гол в матче ПСЖ – Челси

Португальский хавбек Витинья сделал счет 3:2 в пользу ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Португалец отличился на 74-й минуте поединка после передачи Хвичи Кварацхелии.

ПСЖ воспользовался ошибкой обороны пенсионеров, после чего Витинья красиво перекинул голкипера Филипа Йоргенсена.

ПСЖ и Челси проводят матч на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

