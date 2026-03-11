Свентек разгромила Мухову и ждет Свитолину в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Ига отдала Каролине всего два гейма в матче четвертого раунда турнира WTA 1000 в США
Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши уверенно вышла в четвертьфинал престижного хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В четвертом раунде полька в двух сетах разгромила Каролину Мухову (Чехия, WTA 13) за 1 час и 18 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала
Каролина Мухова (Чехия) [13] – Ига Свентек (Польша) [2] – 2:6, 0:6
Это было шестое очное противостояние. Свентек в пятый раз одолела Мухову.
В четвертьфинале тысячника в Калифорнии Ига сыграет либо с украинкой Элиной Свитолинй, либо с чешкой Катериной Синяковой.
