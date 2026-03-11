Динамо организовало аренду легионера в последний день окна

По информации Sport.ua, киевское «Динамо» согласовало аренду сенегальского вингера Самбы Диалло.

23-летний футболист покинет клуб до закрытия зимнего трансферного окна, но место продолжения его карьеры пока неизвестно. Трансферное окно в Украине закрывается 11 марта.

Ранее главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк дал шанс легионеру проявить себя на зимних учебно-тренировочных сборах, но игрок разочаровал наставника.

В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский «Хапоэль», забив 3 гола. В нынешней кампании в официальных матчах на поле не появлялся, но сыграл за «Динамо» в товарищеской игре с «Эпицентром». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.