Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО.У Месси есть собственный самолет за €50 млн: что известно о Gulfstream

Самолет Месси отличается необычной семейной символикой

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси владеет роскошным частным самолетом стоимостью около 50 миллионов евро.

Речь идет о бизнес-джете Gulfstream V, который аргентинец использует для путешествий вместе с семьей и близкими.

Особенностью самолета является его персонализация. На ступенях, ведущих в салон, выгравированы имена членов семьи футболиста – Leo, Antonela, Thiago, Ciro и Mateo. Кроме того, на хвосте самолета размещен культовый для Месси номер 10.

Внутри частного джета оборудован роскошный салон с большими диванами, столом для переговоров и отдельными зонами для отдыха. По информации западных СМИ, самолет рассчитан примерно на 16 пассажиров, а часть сидений можно трансформировать в полноценные кровати.

Частные самолеты давно стали привычным атрибутом для мировых спортивных звезд, однако борт Месси выделяется именно семейной символикой. Сам футболист неоднократно подчеркивал, что семья для него остается главной ценностью.

Сейчас Месси выступает за американский клуб «Интер Майами» и продолжает оставаться одной из самых узнаваемых и медийных фигур мирового футбола.

фото lifestyle Лионель Месси Интер Майами
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
