Украина. Первая лига
11 марта 2026, 17:03 |
ОФИЦИАЛЬНО. Прикарпатье представило троих новичков

Виталий Козенко, Максим Максимец и Даниил Голуб пополнили состав клуба

ФК Прикарпатье

«Прикарпатье» продолжает укреплять состав перед возобновлением чемпионата. Ряды клуба из Ивано-Франковска пополнили три полузащитника.

Контракты с «Прикарпатьем» заключили 19-летний Виталий Козенко и 22-летний Максим Максимец. 22-летний Даниил Голуб будет играть за клуб на правах аренды.

Все новички работают с командой на учебно-тренировочных сборах. Футболисты смогли проявить себя в контрольных матчах.

Виталий Козенко является воспитанником «Прикарпатья». С 2023 года выступал за команду «Прикарпатье-Тепловик» (41 матч, 2 гола).

Максим Максимец ранее выступал за молодежные команды U-19 и U-21 «Миная». На профессиональном уровне защищал цвета «Миная» (Первая лига 2024/25 – 13 матчей) и ФК «Ужгород» (Вторая лига 2025/26 – 17 матчей).

Даниил Голуб 2022 году дебютировал в УПЛ за ФК «Минай», в составе которого провел 12 поединков. В январе 2024 стал игроком «Черноморца», за который в УПЛ сыграл всего 2 матча. В июле 2024 Даниил Голуб подписал контракт с «Буковиной» (13 матчей).

Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Даниил Голуб аренда игрока
Сергей Турчак Источник: ФК Прикарпатье
