ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал двух игроков в клуб Первой лиги

Воспитанники Академии «Колоса» и игроки команды «Колос» U-19 Владислав Шершень и Алексей Безручук на правах аренды будут выступать в составе хмельницкого «Подолья». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Алексей Безручук в текущем сезоне провел в составе «Колоса» U-19 15 матчей. Забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. В «Подолье» Безручук будет выступать под номером 6.

Владислав Шершень провел 18 матчей за «Колос» U-19. Результативными действиями не отметился. Шершень будет играть под номером 11.

«Желаем Владиславу и Алексею достойно проявить себя в хмельницкой команде и помочь «Подолью» выполнить поставленные задачи!» – написала пресс-служба «Колоса».