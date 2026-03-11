ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал двух игроков в клуб Первой лиги
Алексей Безручук и Владислав Шершень отправились в аренду в «Подолье»
Воспитанники Академии «Колоса» и игроки команды «Колос» U-19 Владислав Шершень и Алексей Безручук на правах аренды будут выступать в составе хмельницкого «Подолья». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Алексей Безручук в текущем сезоне провел в составе «Колоса» U-19 15 матчей. Забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. В «Подолье» Безручук будет выступать под номером 6.
Владислав Шершень провел 18 матчей за «Колос» U-19. Результативными действиями не отметился. Шершень будет играть под номером 11.
«Желаем Владиславу и Алексею достойно проявить себя в хмельницкой команде и помочь «Подолью» выполнить поставленные задачи!» – написала пресс-служба «Колоса».
