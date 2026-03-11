Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал двух игроков в клуб Первой лиги
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 16:02 | Обновлено 11 марта 2026, 16:03
330
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал двух игроков в клуб Первой лиги

Алексей Безручук и Владислав Шершень отправились в аренду в «Подолье»

ФК Подолье. Алексей Безручук

Воспитанники Академии «Колоса» и игроки команды «Колос» U-19 Владислав Шершень и Алексей Безручук на правах аренды будут выступать в составе хмельницкого «Подолья». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Алексей Безручук в текущем сезоне провел в составе «Колоса» U-19 15 матчей. Забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. В «Подолье» Безручук будет выступать под номером 6.

Владислав Шершень провел 18 матчей за «Колос» U-19. Результативными действиями не отметился. Шершень будет играть под номером 11.

«Желаем Владиславу и Алексею достойно проявить себя в хмельницкой команде и помочь «Подолью» выполнить поставленные задачи!» – написала пресс-служба «Колоса».

чемпионат Украины по футболу аренда игрока Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу U-19 Колос Ковалевка Колос Ковалевка U-19 Подолье Хмельницкий
Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
