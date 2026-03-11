ОФИЦИАЛЬНО. Известный тренер возглавил французский Нант
Босниец Вахид Халилходжич второй раз будет тренировать канареек
Французский клуб Нант объявил о смене главного тренера. Новым наставником команды стал известный боснийский специалист Вахид Халилходжич.
73-летний тренер подписал контракт с клубом до конца сезона 2025/26. Он сменил на этом посту Ахмеда Кантари, который покинул пост из-за неудовлетворительных результатов команды.
Для Халилходжича это уже не первый опыт работы с канарейками. Ранее он тренировал «Нант» с октября 2018 по август 2019 года.
Последним местом работы боснийского специалиста была сборная Марокко. Он вывел команду на чемпионат мира 2022, однако был уволен за несколько месяцев до начала турнира.
В чемпионате Франции «Нант» находится на предпоследнем месте турнирной таблицы, набрав 17 очков. Следующий матч команда проведет 22 марта против Страсбурга.
Vahid Halilhodžić de retour au Football Club de Nantes ⤵︎— FC Nantes (@FCNantes) March 10, 2026
→ Son passage en tant qu'entraîneur du FC Nantes. pic.twitter.com/PetqBBuVFH— FC Nantes (@FCNantes) March 11, 2026
Bon retour à la maison, Coach Vahid 🏠 pic.twitter.com/A469VD1STx— FC Nantes (@FCNantes) March 11, 2026
